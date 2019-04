Florida a Buffalo jsou bez trenéra

U hokejistů Floridy skončil po dvou letech a další absenci v play off trenér Bob Boughner. Před rokem "Panterům" utekl postup do bojů o Stanley cup o jediný bod, tentokrát o dvanáct. Boughner byl odvolán po sobotním posledním zápase sezony, kterým byla domácí porážka s New Jersey 3:4 v prodloužení. V Buffalu zase rovněž po dvou sezonach skončil Phil Housley, který nenavázal na své úspěšné hráčské roky v Sabres.