Srovnáno. St. Louis rozhodlo v prodloužení, Pastrňák asistoval

Branky a nahrávky: 5. Coyle (DeBrusk, Pastrňák),11. Nordström (Kuraly) - 10. Bortuzzo (Bozak, C. Gunnarsson), 15. Tarasenko (Schwartz), 64. C. Gunnarsson (Ryan O'Reilly, Sundqvist). Rozhodčí: Rooney, Dwyer - Amell, Cherrey. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Střely na branku: 23:37. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. C. Gunnarsson, 2. Tarasenko (oba St. Louis), 3. Nordström (Boston). Stav série: 1:1.