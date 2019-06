Jedničkou draftu NHL se stal Hughes. První kolo proběhlo bez Čechů, místo nich přišlo německé překvapení

Jedničkou letošního vstupního draftu NHL je podle očekávání Američan Jack Hughes, který se v noci na sobotu stal ve Vancouveru hráčem New Jersey Devils. Fin Kaapo Kakko míří z druhé pozice do New Yorku Rangers. Třetí volbu využilo Chicago na získání urostlého kanadského centra Kirbyho Dacha. V prvním kole nebyl vybrán žádný český hokejista, s čímž se dopředu počítalo.