Montreal chtěl získat Aha, Carolina jeho nabídku dorovnala

"Bylo to snadné rozhodnutí. Sebastian je jedním z nejlepších hráčů v lize a jedním ze základních stavebních kamenů toho, co tady budujeme. Mluvili jsme s ním a ujistil nás, že chce zůstat v Raleighu a být součástí našeho klubu," řekl generální manažer Caroliny Don Waddell.

Hurricanes měli po pondělní nabídce Montrealu týden na rozhodnutí. Kdyby ji nedorovnali, svou oporu by ztratili za volby v prvním, druhém a třetím kole draftu. Rozhodli se okamžitě, přestože to byl neplánovaný zásah do platového stropu.

"Nebylo vůbec pochyb, že bychom nedorovnali smlouvu. Hurricanes by neměl nikdo podceňovat. Máme své plány a děláme všechno pro to, abychom vyhráli Stanley Cup," doplnil Waddell.

Kluby NHL sahají ke snaze získat chráněné volné hráče výjimečně. Naposledy se to stalo v roce 2013, kdy Calgary nabídlo dvouletý kontrakt na deset milionů dolarů kanadskému útočníkovi Ryanu O'Reillymu, ten však zůstal v Coloradu, které nabídku dorovnalo.

Aha si Carolina vybrala v roce 2015 ve druhém kole draftu na 35. místě. Rodák z Raumy a odchovanec Kärpätu Oulu má na kontě v NHL 242 zápasů a 197 bodů za 83 branek a 114 asistencí. V 15 duelech play off si připsal 12 bodů za pět gólů a sedm přihrávek.