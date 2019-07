Za dva roky ještě můžu podepsat velký kontrakt, říká Mrázek po podpisu nové smlouvy

Dohady, fámy, zaručené zprávy... Tuhle fázi už má Petr Mrázek naštěstí za sebou. S Carolinou, kterou skvělými výkony dostal do play off, uzavřel 27letý gólman v NHL dvouletý kontrakt na 6,25 milionu dolarů a do nové sezony vstoupí jako týmová jednička.