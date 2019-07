Skončí český reprezentant v NHL? Zájem jeví ruský klub z jeho rodného města

Když byl loni krátce před začátkem soutěže vyměněn po šesti letech v St. Louis do Washingtonu, jistě si představoval, že se u tehdejších šampionů Stanley Cup dokáže prosadit. Jenže Jaškinovi se to příliš nepovedlo.

U kouče Todda Reirdena se mu nepodařilo získat pevné místo v sestavě a ve 37 odehraných zápasech základní části zaznamenal jen dvě branky a šest asistencí. Do play off pak už vůbec nezasáhl.

Dmitrij Jaškin v reprezentačním dresu.

Vlastimil Vacek, Právo

Po vypršení ročního kontraktu Jaškinovi Capitals nový nenabídli a zatím se ho nedočkal ani jinde v NHL. Situaci okolo něj pozorně sledují kluby v KHL a podle ruského serveru sport.business-gazeta.ru začal hráčův agent vyjednávat s Omskem, který o účastníka Světového poháru 2016 a posledních dvou světových šampionátů jeví velký zájem.

Byl by to jistě zajímavý transfer, pokud by se nakonec uskutečnil. A to proto, že Jaškin sice reprezentuje Českou republiku, narodil se ale právě v ruském Omsku... Avangard nicméně práva na Jaškina v KHL nedrží, ta patří Novosibirsku, který si urostlého křídelníka vybral v roce 2010 jako jedničku draftu KHL.

Jaškin by nebyl prvním českým hráčem, který by toto léto vyměnil NHL za KHL. Už před ním zamířili do Čeljabinsku útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem, Čerepovec posílil obránce Libor Šulák, zadák Andrej Šustr se upsal Kunlunu a bek Jakub Jeřábek se vrátil do Podolsku.