Sklenička zamířil z Montrealu na farmu, Jašek opouští Vancouver

Český hokejový obránce David Sklenička se přesunul z přípravného kempu Montrealu na farmu do Lavalu do nižší AHL. V záložním týmu Canadiens strávil třiadvacetiletý rodák z Rakovníka už celou minulou sezonu a na premiéru v NHL stále čeká. Lukáš Jašek byl poslán z Vancouveru na farmu do celku Utica Comets, který také působí v AHL.