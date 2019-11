Čtvrtý gól v šestém zápase. Český útočník Filip Chytil má v NHL střeleckou formu! Znovu to prokázal v neděli, ale New York Rangers domácí utkání s Floridou prohráli 5:6 po samostatných nájezdech. Chytil na začátku druhé třetiny po individuální akci vyrovnal na 2:2. Také další český forvard Radek Faksa navázal na dvougólové představení proti Coloradu a skóroval i na ledě Winnipegu, ani on se však z vítězství neradoval. Dallas podlehl 2:3 v prodloužení.