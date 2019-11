Už to skoro začíná být obehraná písnička. V aktuální sezoně NHL nenajdete mnoho zápasů Bostonu, po kterých by jeho kouč Bruce Cassidy nevychvaloval přínos českého hokejového útočníka Davida Pastrňáka. Nejinak tomu bylo po úterní demolici domácího Montrealu 8:1, kterou havířovský rodák řídil hattrickem.

„Ukazuje se každý zápas. Když může, tak vystřelí, pořád tvoří hru a nic neošidí. Nedává góly jenom kvůli tomu, že by se vyhýbal defenzivním povinnostem," zahrnoval Cassidy komplimenty Pastrňáka, který je po druhém hattricku v sezoně a šestém celkově v NHL s 23 přesnými zásahy ve 24 duelech v probíhajícím ročníku nejlepším střelcem celé soutěže.

Pastrňák svůj gólový účet otevřel v 15. minutě při hře v početní převaze, když střelou z první z levého kruhu poslal Bruins do vedení 2:1. „To byl typický Pasta při přesilovce. Celou sezonu tyhle střely skvěle trefuje. Jeho střely byly už od prvního dne tvrdé jako skála. Takže když přeskočí mantinel a jde na led, naše přesilovky jsou pokaždé hrozbou," usmíval se trenér Bostonu.

Podruhé třiadvacetiletý forvard udeřil už po osmi vteřinách druhé třetiny, když si od levého mantinelu navedl puk do středu a vypálil pod ruku gólmana Price. Hattrick pak zkompletoval ještě před polovinou základní hrací doby šikovnou tečí po nahození Carla od modré čáry.

A Cassidy oceňuje, že Pastrňák je schopný sázet branky jako na běžícím pásu z nejrůznějších herních situací. „Zkouší chodit před branku, (odkud taky dává góly). Je to i kvůli jeho fyzické vyspělosti. Má už za sebou několik sérií play off a díky nim zjistil, že na ledě nemá tolik času a prostoru," všiml si Cassidy, jenž Pastrňáka zná už několik let.

„Vedl jsem ho (na farmě) v Providence, když mu bylo osmnáct. Vždycky získával puky, ale teď už je schopný se déle udržet na bruslích a přijímat zásahy od soupeřů. Proto je podle mě v této sezoně tolik úspěšný," soudí Casssidy.

Pastrňákovi prý nikdy nechyběla rychlost a síla v rukou. „Teď je z něj ale silnější člověk. Pořád je mladý kluk a každým rokem je fyzicky trochu vyspělejší," neuniklo trenérovi Medvědů.