Od poloviny listopadu nevědí, co je výhra. Za tu dobu nasbírali Canadiens jen tři body za porážky v prodloužení a skóre 20:38. Montrealská hokejová bašta prožívá těžké týdny a v aréně Bell Centre už dokonce ani není pokaždé vyprodáno.

Jistě, Montreal má po Chicagu stále druhé nejvyšší návštěvy v NHL (přes 21 tisíc diváků na utkání), ale kapacita 21 302 diváků zůstává občas nenaplněna, což v minulých letech nebývalo vůbec zvykem. A na vině nejsou jen ceny lístků od 80 do 300 kanadských dolarů.

Nejúspěšnější klub dějin NHL se sice chlubí 24 Stanley Cupy, z pamětníků toho posledního z roku 1993 jsou už ale stárnoucí osoby, které marně touží prožít ještě jednou velkou montrealskou slávu. Za posledních 26 let se Habs jen dvakrát probili do konferenčního finále (2010, 2014). A nezdá se, že by na tom současný tým měl něco změnit k lepšímu.¨

"Nemůžeme sedět v kabině a litovat se. Je potřeba tuhle sérii zlomit, jak nejrychleji to půjde," soukal ze sebe po nedělní porážce 1:3 v Bostonu, už osmé v řadě, montrealský kouč Claude Julien.

Jeho největší problém má jméno defenzíva. Canadiens inkasují v průměru 3,52 gólu na zápas, což je druhé nejhorší numero v soutěži po Detroitu. Druzí od konce před Red Wings jsou i v ubráněných oslabeních, v nichž mají úspěšnost jen 73,2 procenta. Pro srovnání: nejlepší v této činnosti hráči San Jose jsou na 91 procentech.

"Máme velké problémy v naší třetině. Necháme se zamknout a nejsme schopní se vymanit z tlaku. Sice jsme pořád docela poroduktivní, ale nijak se to neprojevuje, protože pak lacino inkasujeme. A našim brankářům nedokážeme pomoct," hudral kapitán Shea Weber.

Držitel Hart Trophy a Vezina Trophy z roku 2015 Carey Price má nyní púrůměr obdržených branek 3,18 na utkání, což ho řadí až někam do páté desítky celkového pořadí gólmanů. Dvaatřicetiletá montrealská hvězda teď nemá ani devadesátiprocentní úspěšnost zákroků, což je slabota.

"Po takové sérii není pro jednoduché najít sebevědomí," tvrdil Weber. "Vyhrát už ale nutně potřebujeme," burcoval Julien.

Olympijský vítěz z Nagana Roman Hamrlík, který za Canadiens hrával v letech 2007-11, si zde připadal jako v hokejovém ráji. "Kdybyste šel po ulici bos a místní lidi zjistili, že jste hokejista, tak vám snad dají svoje boty," líčil Hamrlík.

Jenže teď aby hráči Montrealu zvolili spíš recept Tomáše Plekance, který během patnáctileté kariéry také zažil s Montrealem pár krizovějších období. Na hlavu kapucu, na nos černé brýle a ve městě radši nevystupovat z auta.

V úterý může Julienův ansámbl zmírnit kritiku fanoušků v domácím duelu s Islanders. Ztráta na pozice v play off není velká, ale lepší je zlikvidovat ji raději v prosinci, než se s ní lopotit ještě na začátku dubna.