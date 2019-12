V minulých dnech na způsoby jednání muže, který je jako jediný trenér členem Triple Gold Clubu (dovedl své svěřence k triumfu na MS, ZOH i zisku Stanley Cupu), upozornila hvězda Maple Leafs Mitch Marner. Čtyřka draftu NHL z roku 2015 uvedla, že během své první sezony v soutěži ji Babcock přinutil sestavit žebříček spoluhráčů podle jejich pracovitosti. Následně ho trenér ukázal těm hokejistům, kteří se objevili na konci Marnerova seznamu.

Nyní se ke kritice Babcocka přidávají i hráčské legendy, které pod ním dlouhá léta nastupovaly za Detroit. Konkrétně americký obránce Chris Chelios a švédský útočník Johan Franzén. Prvně jmenovaného vedl Babcock v Red Wings čtyři sezony, Franzéna pak celé období (od 2005 do 2015), kdy tým trénoval. V roce 2008 Rudá křídla slavila zisk Stanleyova poháru.

Trenér Detroitu Mike Babcock a obránce Red Wings Chris Chelios v roce 2008 po zisku Stanley Cupu.

Profimedia.cz

Proto když dnes sedmapadesátiletý Chelios slyšel Marnerovu výpověď, vůbec nebyl překvapený. Ani na chvilku nebyl na pochybách, že by si ji hráč vymyslel.

Babcock verbally assaulted Johan Franzen on the bench, causing Franzen a nervous break down pic.twitter.com/KBU3Qf5q7B — Peter Andrianopoulos (@peterandri) December 2, 2019

„To, co se objevilo v Torontu, teď bude Babcocka strašit. Ne kvůli jeho trenérskému stylu, ale kvůli způsobu, jakým se chová k lidem. Protože to, co udělal (Mikeu) Modanovi, bylo neskutečně neuctivé. A co udělal nedávno s (Jasonem) Spezzou v Torontu... Všechno to jsou věci, které nebyly nezbytné," soudí Chelios.

Z Modana, legendy Dallasu, udělal Babcock v sezoně 2010/11 při společném působení v Detroitu zdravého náhradníka po jeho 1499. zápase kariéry. Nastoupit k jubilejnímu patnáctistému mu pak už nikdy neumožnil. Spezzu zase učinil zdravým náhradníkem v otvíracím duelu probíhajícího ročníku, v němž hráč mohl nastoupit proti Ottawě, svému bývalému zaměstnavateli.

Problém s Babcockem měl i sám Chelios, když mu po jedné hádce kouč řekl, že pokud se mu něco nelíbí, může jít za generálním manažerem Red Wings Kennem Hollandem. „Jsem si jistý, že tě vymění," doslechl se jeden ze symbolů Detroitu.

Babcock následně chtěl někdejšího vynikajícího beka potrestat alespoň tím, že jej nezařadí do sestavy pro zápas pod širým nebem v Chicagu, tedy v Cheliosově rodném městě. To nakonec neučinil, přesto po prvním střídání už nechal Cheliose jen na lavičce.

A další obvinění... Problém má i Crawford Aby toho nebylo málo, v NHL se začalo prošetřovat chování dalšího kouče. Jde o asistenta Chicaga Marca Crawforda, jenž měl v minulosti kopat do svých svěřenců. Osmapadesátiletý Kanaďan byl do vyšetření případu odstaven od mužstva, za které hrají i čeští útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf. Crawforda obvinil bývalý útočník Sean Avery, že do něj kopl při společném angažmá v Los Angeles v sezoně 2006/07 poté, co způsobil menší trest pro příliš mnoho hráčů na ledě. „V oslabení jsme inkasovali gól a nechal mě to pocítit. Stál jsem na konci střídačky, on ke mně přišel a kopl mě do zadku tak, že mi udělal modřinu,“ nechal se slyšet Avery. Proti Crawfordovi, jehož největším úspěchem je Stanley Cup s Coloradem v roce 1996, vystoupili i další hráči. Třeba obránce Brent Sopel, jehož měl kouč kopat, škrtit a tahat za dres, nebo útočník Patrick O'Sullivan. „Pod mým prvním koučem v NHL jsem si prošel opravdu špatnými věcmi, přestože věděl o tom, co jsem si prožil jako dítě," připomínal své začátky v Los Angeles pod Crawfordem O'Sullivan, který byl v minulosti psychicky a fyzicky zneužíván svým otcem. „Tým Chicago Blackhawks důkladně prozkoumá asistenta trenéra Marca Crawforda na základě nedávných obvinění, která se týkala jeho chování během působení v jiných organizacích. Do té doby bude postaven mimo tým a nebudeme nic dále komentovat, dokud se vše neuzavře,“ uvedli Jestřábi v prohlášení. Crawford v NHL jako hlavní trenér odkoučoval přes 1000 zápasů, vedl Québec, Colorado, Vancouver, Los Angeles, Dallas a Ottawu.

Mezitím se pro švédský Expressen do Babcocka pustil i Johan Franzén. Podle Cheliose totiž během play off NHL v roce 2012 proti Nashvillu trenér švédského útočníka slovně napadl a ten se nervově zhroutil.

„Pořád se třesu, když si na ten incident vzpomenu. Bylo to hrubé, nechutné a šokující. Ale byla to jen jedna ze sta věcí, taková špička ledovce. Docházelo k verbálním útokům, říkal hrozné věci," ošívá se i po více než sedmi letech Franzén, který dokonce musel vyhledat profesionální pomoc.

Mike Babcock na snímku z letošního roku

Christopher Katsarov, ČTK/AP

„Od roku 2011 jsem se bál chodit na stadion. Tehdy mě dostal poprvé. Od toho momentu jsem se soustředil na to, abych ráno vůbec vstal z postele. Až loni jsem se poprvé vyspal přirozeným způsobem. Noční můry se mi ale pořád vracejí. Jeho útoky se mi pořád přehrávají v hlavě," šokuje Franzén, pro něhož je Babcock něco jako Jekyll a Hyde.

„Je to strašný člověk. Ten nejhorší, kterého jsem kdy potkal. Jako trenér byl extrémně puntičkářský a dobře připravený. Je velmi dobrý v semknutí mužstva a zaangažování každého hráče, aby se dosáhlo společného cíle. To je jeho silná stránka. Jako člověk je ale otřesný - násilník, který útočí na lidi. A je jedno, jestli šlo o uklízeče v hale Detroitu nebo někoho jiného. Bezdůvodně se navážel do lidí," uzavírá Franzén.