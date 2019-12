Krejčí měl po vítězství nad Carolinou velkou radost. Soupeř vzdoroval a trápil Bruins. "Jsou hodně dobří a rychlí," přiznal, že se výhra nerodila snadno. Však také Boston rozhodl až v posledních pěti minutách. "Halák nás podržel. Hodně nám taky pomohl první gól, co vstřelil Coyle. Pak už to bylo trochu jednodušší," smál se český útočník, který výhru pojistil druhým gólem.

Štěstím zářil i gólman Halák, který předvedl čtyřiadvacet úspěšných zákroků. "Pětistý zápas a ještě k tomu s nulou, to je krásný úspěch pro každého brankáře. Jsem rád, že jsem součástí tohohle týmu," smál se brankář, jenž si připsal 49. čisté konto v zámoří.

I on si uvědomoval, že Carolina jeho týmu zatápěla. Gól ale vstřelit nedokázala. Puk se sice jednou dostal za záda slovenského brankáře, ale bylo to jen kvůli díře v síti. "Byl jsem v šoku, že je puk v brance, protože jsem si všechno pečlivě hlídal," smál se po utkání brankář. To už věděl, že všechno dobře dopadlo. Zásah se sice zkoumal u videa, ale samozřejmě platit nemohl. Skóre tak bylo dlouho 0:0.

"Drželi jsme se taktických pokynů. A pořád jsme věřili, že to zvládneme. To platí i ve chvílích, kdy třeba prohráváme o gól. Víme, že se dokážeme do utkání vrátit, i když se nevyvíjí dobře," dodal gólman.

"Podle mého je to nejlepší brankář v NHL. Dokázal to," složil gólmanovi poklonu kouč Bruins Bruce Cassidy. "Chytá skvěle a dává nám šanci vyhrát každý zápas," doplnil na adresu Haláka.