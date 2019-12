NHL v noci odstartovala duelem Buffala, kterému stále chybí zraněný útočník Vladimír Sobotka, s Bostonem. David Pastrňák tentokrát přenechal góly jiným a sám jen asistoval zato ale hned dvakrát. Nejprve 20 vteřin před koncem první třetiny přihrával v přesilovce dobře postavenému Bergeronovi, u kterého celá akce začala. Nejdříve Bergeron vyhrál vhazování a přihrál puk Pastrňákovi, ten jej poslal na modrou čáru, od které Marchand opět našel na vrcholku kruhu postaveného Pastrňáka a ten překvapil pasem na mezi kruhy číhajícího Bergerona, který už pak měl připravenou odkrytou klec. Tahle přesilovková střela se nakonec ukázala jako vítězná.

U druhé Bergeronovi trefy se změnilo pořadí nahrávačů. Pastrňák vybojoval puk u mantinelu, jeho spoluhráči opět najeli do správných pozic, takže mohl přihrávat Marchandovi, který přiťukl puk Bergeronovi a ten už měl snadný úkol – uklidit puk za záda Ullmarka, což se mu podařilo perfektně. Na konečných 3:0 upravoval 2 minuty před koncem zápasu do prázdné branky obránce Brandon Carlo.

New Jersey povzbuzené vysokou výhrou nad Chicagem 7:1 v posledním zápase, přivítalo na svém ledě rozjeté Toronto a dlouho s ním hrálo celkem vyrovnanou partii. Hischier v první třetině otevíral skóre, jenže v přesilovce vyrovnal Hyman a Mikheyev poté Torontu zajistil vedení 2:1 po 1. třetině. Necelé dvě minuty po začátku druhého dějství však rovněž z přesilovky vyrovnal Gusev, který přesně vypálil odražený puk do odkryté klece, kam se brankář Hutchinson už nestihl vrátit. Do poloviny zápasu se skóre stihlo ještě úplně změnit.

Jednobrankové vedení si vzalo Toronto zpět gólem Kapanena, jenže pak se během tří minut dvakrát trefilo Jersey a do kabin si odnášelo vedení 4:3 po dvou třetinách. Vedení si hráči Devils drželi do 49. minuty, kdy Tavares potrestal jejich chybné střídání a v přesilovce vyrovanal na 4:4. Tento stav vydržel až do 3. minuty prodloužení, které rozhodl obránce Devils Severson, ale překvapivě nerozhodl o výhře svého týmu. Nylanderovi už před brankou utekl puk, ale Severson nejspíš chtěl přihrát malou domů Blackwoodovi, který to opravdu nečekal a puk projel až do sítě. Toronto tedy vyhrálo 5:4 po prodloužení.

Rangers hrálo s Carolinou po první třetině nerozhodně 1:1. V polovině zápasu ale už Rangers vedli 3:1. Na třetí branku asistoval Panarinovi český útočník Filip Chytil. Zibanejad pak svým druhým gólem v přesilovce zvyšoval už na 4:1. Hostům se povedlo ještě ve druhém dějství snížit na 2:4. Do třetí třetiny vstoupila Carolina o poznání lépe a Aho toho využil a snížil na rozdíl jediné branky. Dvoubrankové vedení však Rangers vrátil Strome. Skóre se pak již nezměnilo a Carolina si tedy připsala třetí porážku v řadě, Rangers podlehla 3:5.

Francouz neměl svůj den

V utkání Washingtonu s Columbusem čeští hráči nebyli příliš vidět, tedy hlavně co se bodových příspěvků týče. Zápas byl bohatý na vyloučení, ale chudý na góly. Washington zvítězil 2:1 po prodloužení. První třetina se odehrála v poklidném tempu, ve druhé se diváci konečně dočkali gólu. MacInnis v leže dokázal puk přihrát Nashovi, který přihrával Liljovi na vedoucí gól Columbusu. Washington se mohl radovat až ve 47. minutě, kdy vyrovnával Hagelin. Zápas dospěl do prodloužení, které rozhodl Oshie v přesilovce. Nejprve Ovečkin od modré přihrával Backstromovi, jehož střelu brankář Korpisalo ještě vyrazil, ale na odražený puk už nedosáhl a Oshiemu se podařilo puk procpat až za něj.

Diváci v Denveru si užili gólové hody, které ale bohužel skončili pro Colorado nešťastně. Minnesota se v polovině 1. třetiny ujala vedení 2:0, ale Colorado dokázalo během 46 vteřin srovnat na 2:2. Ve druhé třetině museli hráči Colorada opět dotahovat, po gólu Hunta z přesilovky prohrávali 2:3, na 3:3 vyrovnával necelou minutu před koncem třetiny MacKinnon. Na začátku třetí třetiny se Colorado poprvé v zápase ujalo vedení, ale Minnesota si během necelých dvou minut opět uzmula vedení na svoji stranu. Zápas pak už dokázala dotáhnout do vítězného konce, minutu a půl před koncem sice ještě Colorado riskovalo při hře bez brankáře, ale risk nevyšel a na konečných 6:4 pro Minnesotu upravoval obránce Suter. Pavel Francouz si tak po téměř dvou měsících v NHL připsal prohru v základní hrací době.

Český útočník Dominik Simon se radoval z první gólové trefy po téměř dvou měsících. Simon otevřel v Nashvillu skóre z nenápadné akce, v níž prostřelil z levého kruhu brankáře Pekku Rinneho mezi betony. V 5. minutě vyrovnával Smith, jenže pak přišly dva slepené góly Tučňáků, které vyhnaly z branky brankáře Rinneho. Jeho kolega Saros si v brankovišti nevedl o moc lépe, ve druhé třetině dvakrát inkasoval a Tučňáci si pak zápas v klidu pohlídali. Deset minut před koncem sice Arvidsson snižoval na 2:5, ale šlo jen o lehkou kosmetickou úpravu skóre.

Winnipeg na svém ledě přivítal vedoucí tým západní konference St. Louise Blues. Winnipeg v zápase stále dotahoval jednobrankové vedení Blues. A tímto stylem se mu podařilo dotáhnout zápas až do prodloužení, ve kterém už se po gólu Perrona dotáhnout nemohli. Blues podlehli Winnipegu 4:5 po prodloužení.

Čechům ve službách Chicaga se daří, Rittich vychytal výhru

V zápase Chicaga s Islanders byli vidět oba čeští hráči v dresu Blackhawks. Dlouho to vypadalo, že Kubalíkův gól na 2:1 v 10. minutě bude gólem vítězným. Po něm se ještě v první třetině trefil DeBrincant, který svým gólem vyhnal z branky Greisse, za kterého nastoupil jeho kolega Varlamov. Ten svůj tým ve druhé třetině držel, jenže v té třetí hned na úvod inkasoval, a to hned dvakrát. Na pátý gól přihrával David Kämpf, který nahrával Highmorovi, jenž z ostrého úhlu poslal puk na branku a ten si našel nešťastným odrazem od bránícího hráče Islanders cestu až do sítě. Na 2:5 snižoval v oslabení krásným gólem Cizikas, jenže na lepší výsledek to pro jeho tým nestačilo, Ostrované podlehli Indiánům 2:5.

Golman David Rittich vychytal výhru Calgary nad Edmontonem 5:1. Za Domácí se trefil pouze nejproduktivnější hráč celé soutěže Connor McDavid. Calgary vstoupilo do utkání výtečně, už po 11 sekundách hry se trefil Mangiapane. Na pátý gól Plamenů přihrával Backlundovi v oslabení český forward Michael Frolík, pro kterého to byl teprve devátý bod v této sezoně.

Duel Anaheimu s Vegas rozhodla dlouhá čtyřminutová přesilovka Ducks v prostřední části. Český útočník Tomáš Nosek hrající za Vegas se provinil faulem vysokou holí a dostal vyšší trest, který Kačeři krutě potrestali, trefili se hned třikrát a rázem vedli 3:1. Ze začátku měli přesilovku dokonce 5 na 3, před Noskem se provinil ještě Schmidt, který ve třetí třetině zápas dokázal ještě pěkně zdramatizovat. V polovině 3. třetiny vedli Ducks už 4:1, jenže dvě minuty před koncem snižoval právě Schmidt, který 6 vteřin před koncem přidal další gól, a rázem tu bylo skóre 3:4. 6 vteřin na vyrovnání ale už bylo málo a Vegas tedy padlo podruhé v řadě.

Útočník Martin Frk ozdobil premiérový start v této sezoně NHL dvěma góly, kterými nasměroval Los Angeles k výhře 3:2 v prodloužení na ledě San Jose. Frk si zároveň odbyl i premiéru v dresu Los Angeles, se kterým podepsal v létě po konci v Detroitu dvouletou smlouvu. Český útočník pohotovými góly z předbrankového prostoru vyrovnal ve třetí třetině z 0:2 na 2:2. Frk, který dal minulou sezonu jen jednu branku ve třiceti utkáních, poslal zápas v předposlední minutě do prodloužení. Obrat dokonal Jeff Carter v čase 61:31. U jedné branky poražených asistoval uzdravený Radim Šimek.