Do vypršení 60. minuty chybělo pouhých 69 sekund, Ottawa ve snaze vyrovnat odvolala brankáře, vrhla všechny síly do útoku a Whiteovi se skutečně podařilo dostat puk do branky nečekanou hlavičkou. Na ukazateli skóre sice na chvíli skutečně naskočil stav 4:4, ale sudí okamžitě radost hokejistů kanadského celku zchladili. Gól nemohl být uznán, protože byl dosažen proti pravidlům.

Článek 78.5 pravidel NHL totiž říká, že pokud je puk nasměrován, odpálen či vhozen do branky útočícím hráčem jinak než hokejkou a navíc úmyslně, není gól uznán.

„Byla to okamžitá reakce, instinkt," vykládal po utkání americký útočník, co ho vedlo k neobvyklému zakončení. „Neznám úplně přesně tohle pravidlo, ale říkal jsem si, že kdybych jen nasměroval puk dolů, ještě se třeba mohl od někoho odrazit, a gól by snad platil. Prostě jsem to zkusil," pokrčil rameny.

Diváky kuriózní moment pobavil, ale Senátoři nakonec odešli z ledu s prázdnou. Místo vyrovnání využil jejich prázdné branky Alex Killorn a sedm sekund před koncem pečetil výhru hostí na 5:3. Jednou asistencí se na úspěchu Lightning podílel i český forvard Ondřej Palát.