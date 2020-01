Kassian v sobotním utkání v Calgary reagoval na Tkachukův tvrdý náraz na hrazení, po němž mu odlétla z hlavy helma. Útočníka Flames chytil zezadu za dres u krku, srazil ho na zem a uštědřil mu několik ran pěstí. Dostal za to dva dvouminutové tresty a desetiminutový osobní trest.

O Tkachukově odmítnutí bitky se rozproudila v zámoří debata mezi fanoušky a experty, dvaadvacetiletý Američan si ale za svým rozhodnutím stojí. "Nebyl na to ten správný čas a ta správná osoba. Myslím, že tak půlka hráčů v lize by proti tomuhle chlápkovi nešla," narážel na Kassianovu reputaci tvrdého hocha. "Raději zůstanu na ledě než být jako on na trestné lavici," dodal Tkachuk.

S vysvětlením nenašel syn bývalého slavného útočníka Keithe Tkachuka příliš pochopení u Kassianových spoluhráčů. James Neal uvedl, že pokud se Tkachuk nechtěl rvát, neměl do Kassiana najíždět a "snažit se ho zabít." "V lize by to nikdo jiný neudělal, protože všichni vědí, že by se s ním potom museli prát," uvedl útočník Edmontonu, který vyhecovanou "bitvu o Albertu" v Calgary prohrál 3:4.