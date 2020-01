Pensylvánští hokejisté ale kritickou pasáž sezony přečkali nad očekávání dobře. A bylo to hlavně zásluhou Jevgenije Malkina. Ruský útočník předal tým Crosbymu při jeho návratu v solidní kondici. A následně ukázali Minnesotě, jak hrají pospolu.

"Dobré, ne? Vždycky pomůže, když máte na začátku nějakou přesilovku. Pořád jsem tam ale měl střídání, kdy jsem se necítil v rytmu a měl jsem tuhé nohy," řekl při comebacku Crosby, jenž měl při výhře 7:3 nad Wild bilanci 1+3, Malkin přizvukoval dvěma góly a asistencí.

Bez dvojnásobného držitele Hart Trophy Crosbyho nasbírali Penguins nečekaně příznivou bilanci 18-6-4, která je vykopla až na druhé místo Metropolitní divize za Washington, s devítibodovým náskokem před prvním týmem pod čarou oddělující postupující do play off.

Malkin totiž znovu předvedl, jak moc mu svědčí chvíle, kdy se od něj nejvíc čeká.

"Jsem na to zvyklý. Jakmile Sid vypadne, všichni se dívají na mě. Snažím se hrát chytře a ukázat, že jsem lídrem. Není to jednoduché, ale z minulosti už vím, co mám dělat," prohlásil Malkin, jenž při Crosbyho absenci dal do kupy deset gólů a 27 asistencí.

"A k tomu vyhrál spoustu buly a ještě skvěle pracoval v defenzivě," nestačil žasnout trenér Penguins Mike Sullivan.

Poprvé přitom už v sezoně 2007-08 musel Malkin bodově zaskočit za zraněného Crosbyho a zvládal to rovněž skvěle.

"Žeňa se o nás dokonale postaral," tvrdil jeho tehdejší český spoluhráč Petr Sýkora. V produktivitě zaostal Malkin za vedoucím Alexandrem Ovečkinem o šest bodů, o rok později už ale vyhrál první ze svých dvou Art Ross Trophy.

A ani v této sezóně se neztrácí. Kvůli rekonvalescenci a opožděnému začátku sezony sice odehrál jen 33 utkání, ve kterých nasbíral 47 bodů, ale s průměrem 1,42 bodu na zápas mu patří pátá příčka v celé NHL.

"Hraje dost instinktivně, na ledě se rozhoduje během setiny vteřiny. Někdy to není úplně bezpečné, ale pokud se to vyplácí, určitě ho nebudeme odrazovat," pousmál se Sulivan, pod jehož vedením dokázali v roce 2016 Penguins vyhrát Stanley Cup a za dalších 12 měsíců ho obhájit.

I když se stále dokola píše o tom, že v NHL už diktují hráči, kterým sotva začínají růst vousy, když to umíte, není problém být hvězdou i po třicítce. Tak jako 32letý pittsburský vladař Crosby a jeho o rok starší ruský pobočník.