Hokejisté Bostonu se radují poté, co vstřelil útočník David Krejčí gól do sítě Vancouveru.

Boston doma dosáhl na pohodovou výhru nad Kosatkami z Vancouveru, i když se neprosadil nejlepší střelec zámořské soutěže David Pastrňák. Na ledě sice strávil bez pěti sekund celých devatenáct minut, mezi tyče vypálil hned sedmkrát, ale gólové radosti se tentokrát nedočkal.

Bruins vedli poté, co se v první třetině trefil Coyle, v prostřední části hry přidal druhý gól Marchand a definitivní klid dal Bostonu český útočník David Krejčí. Ten na začátku 55: minuty zvýšil na 3:0. Český útočník dostal přihrávku mezi kruhy poté, co k němu tečoval puk jeden ze soupeřů. Při pokusu o zakončení nejprve nezasáhl touš, ale další rána již byla úspěšná a zastavila se až v síti.

Vítězství Colorada na ledě Buffala v poměru 6:1 sledoval jen ze střídačky český gólman Avalanche Pavel Francouz. Hosté udeřili dvakrát během 14. minuty první třetiny, sekundu před přestávkou se ale Buffalo vrátilo gólem na 1:2 do zápasu. V prostřední dvacetimitovce už ale Colorado zlomilo čtyřmi trefami utkání na svou stranu.

Za stavu 1:5 Buffalo vyměnilo brankáře, ale na vývoji utkání to nic nezměnilo. Švéd Burakovsky si připsal do statistik gól a tři asistence. U poražených se neprosadil útočník Michael Frolík.

Hodně chudé gólové menu servíroval fanouškům Columbus v bitvě s Floridou. Až v prodloužení totiž zaznamenal vítěznou trefu Blue Jackets mladý obránce Werenski. Columbus mohl slavit čtvrtou výhrou o gól v posledních pěti duelech zámořské soutěže.

Ďáblové z New Jersey vedli nad Montrealem ve 27. minutě už 3:0. To se trefil po asistenci Pavla Zachy mladý Švéd Bratt a pro domácí vše vypadalo skvěle. Jenže ještě před odchodem do kabin už Montreal prohrával jen o gól a ještě než se třetí část hry zlomila do druhé poloviny, tak už hosté vedli.

Nakonec byl tým New Jersey rád, že dvacet sekund před koncem třetí dvacetimintovky srovnal. Prodloužení nerozhodlo a vítěze musely určit až nájezdy. Tam hostům vystřelil výhru zkušený Rus Kovalčuk.

Po šedesáti minutách neznalo vítěze ani utkání mezi NY Islanders a Dallasem. Duel rozhodl až v prodloužení útočník Beauvillier a zaknihoval svou druhou trefu v utkání, byl tak jeho největší hvězdou. Islanders zvítězili 4:3.

V dresu poražených se neprosadil zkušený český obránce Roman Polák. Islanders vyhráli nad Dallasem doma poprvé od ledna 2017.

Tampa Bay doma zvítězila nad Rytíři z Vegas 4:2 a velký podíl na tom měl útočník Ondřej Palát, jenž asistoval u dvou branek vítězů. První áčko zaznamenal u gólu Johnsona na 2:0 v závěru první třetiny. Necelou minutu před koncem pak Palát při hře soupeře bez brankáře vyhodil puk z obranného pásma a Killorn neměl problém skórovat do odkryté klece.

Další Češi - obránce Jan Rutta na domácí straně a útočník Tomáš Nosek u hostů - se do zápasových statistik nezapsali.

Vítězství slaví Washington, jenž si v domácí hale poradil s Krály z Los Angeles. Hrdinou Capitals byl zkušený Rus Ovečkin, jenž si připsal další hattrick v této sezoně.

Hosté po trefách Cartera dvakrát vedli, ale v posledních osmi minutách zářila ruská hvězda Washingtonu. V 54. minutě Ovečkin vyrovnal na 2:2, za sedmdesát sekund už poslal kapitán týmu Capitals do vedení a vítězství pečetil v čase 58:14 trefou do prázdné branky.

Z výhry se tak mohli radovat obránci Michal Kempný a Radko Gudas, útočník Jakub Vrána i náhradní gólman Capitals Vítek Vaněček. V utkání však žádný z Čechů nebodoval.

Připravujeme další informace.