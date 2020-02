Jedna z největších hvězd NHL Connor McDavid bude možná až do konce února nuceně odpočívat. Kapitán Edmontonu, který je před Davidem Pastrňákem druhý v kanadském bodování, má svalové zranění. Vedení hokejistů Oilers oznámilo, že podle lékařů bude pauza dlouhá dva až tři týdny.

"To je normální časový horizont pro tato zranění. Doufáme, že to bude méně. Určitě pauza nebude delší," řekl generální manažer Ken Holland. Třiadvacetiletý kanadský útočník se zranil v sobotním zápase proti Nashvillu, v němž dostal od obránce Danteho Fabbra ránu do stehenního svalu.

V této sezoně McDavid zatím nasbíral 81 bodů, gólů vstřelil 30 a na 51 branek nahrál. V souboji o Hart Trophy je před ním momentálně jen spoluhráč Leon Draisaitl (85). Pastrňák za McDavidem zaostává o tři body.

BREAKING: Connor McDavid is out 2-3 weeks with a quad injury. pic.twitter.com/qLZwnYDwC7 — TSN (@TSN_Sports) February 11, 2020

Edmontonu bude kanadský kanonýr poprvé chybět dnes proti Chicagu, pak čekají Oilers tři venkovní zápasy.