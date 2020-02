Hokejisté Columbusu uťali v NHL sérii osmi proher v řadě. V jediném pondělním utkání nejslavnější hokejové ligy světa zvítězili Blue Jackets doma nad Ottawou 4:3 v prodloužení, o jejich úspěchu rozhodl v čase 64:35 Emil Bemström. Dva góly vítězů vstřelil Nick Foligno, radost z výhry však americkému celku kalí zranění ve skvělé formě chytajícího brankáře Elvise Merzlikinse, který musel ve druhé třetině po srážce s útočníkem hostí Anthonym Duclairem kvůli zatím blíže nespecifikovanému zranění předčasně do kabin a do zápasu už nezasáhl.

Blue Jackets ukončili sérii osmi proher a drží postupovou pozici do play off. Ve Východní konferenci jim patří druhá divoká karta. Ottawa prohrála potřetí za sebou a v konferenci je předposlední.

Zápas rozhodl 25 sekund před koncem prodloužení švédský útočník Emil Bemström. Hlavní podíl na výhře Blue Jackets měl americký útočník Nick Foligno, který vstřelil dvě branky a byl vyhlášen první hvězdou utkání. "Dnes jsem na kluky opravdu pyšný. Konečně jsme našli způsob, jak uspět. Příště ale musíme být ještě lepší," prohlásil Foligno.

V 32. minutě musel po zranění Lotyše Merzlikinse do branky domácích Joonas Korpisalo, jenž nastoupil poprvé po zranění kolena. Předvedl spolehlivý výkon a pomohl k úspěchu 14 úspěšnými zákroky. "Rozhodně jsem to neplánoval, je smutné vidět Elvise zraněného. Ten zákrok jsem neviděl, ale nebyla to sranda," okomentoval Merzlikinsovo zranění Korpisalo, který odchytal první zápas od 29. prosince.

Senators, kteří poprvé nastoupili bez vyměněných útočníků Jeana-Gabriela Pageaua, Vladislava Naměstnikova a Tylera Ennise, se díky brance Colina Whitea z padesáté minuty dostali do vedení 3:2, ale Blue Jackets dokázali bleskově vyrovnat. Na vedoucí branku Ottawy odpověděl tečí střely Scotta Harringtona útočník Stefan Matteu už po 29 sekundách.

V poslední minutě prodloužení rozhodl zápas dvacetiletý švédský útočník Bemström, který pohotově dorazil střelu Zacha Werenského za záda brankáře Marcuse Högberga. "Čekal jsem na to celou sezonu. Poprvé jsem vstřelil gól v prodloužení a jsem za to šťastný," řekl po zápase mladý Švéd.

Křídelní útočník Ottawy Anthony Duclair v duelu NHL těsně před tím, než se srazil s brankářem Elvisem Merzlikinsem z Columbusu.

Aaron Doster, Reuters