Bostonský dvojzápasový křest má za sebou. Teď Ondřej Kaše doufá, že to bude jen lepší a lepší. Čtyřiadvacetiletý útočník strávil necelé čtyři roky v Anaheimu, svůj 200. duel v NHL už ale v sobotu absolvoval v dresu Bruins, nejlepšího týmu tabulky, který si dělá veliký zálusk na Stanley Cup.

Jaké dojmy máte z prvních zápasů a hlavně ze síly mužstva?

Mám trochu smíšené pocity. Dlouho jsem nehrál, je to pro mě nový systém. Hlavně úvodní zápas jsem takhle těžký nečekal. Ale jinak tým a všechno okolo je super. A dvakrát se vyhrálo, to je důležitý.

Dostal jste místo na křídle druhé lajny vedle Davida Krejčího a bývalého spoluhráče z Ducks Nicka Ritchieho. To by mohlo klapat, ne?

Jo, v to doufám. Věřím, že s Krejčou si herně sedneme a bude to super.

Nepřekvapil vás Krejčí, že se při vaší bostonské premiéře proti Dallasu porval?

Trošičku jo. (směje se) Já jsem v tu chvíli moc nevěděl, co se děje, tak jsem se otočil a koukám, že se Krejča pere... Ani jsem netušil, co se tam stalo, pak mi říkali, že se s Pavelskim osekávali od začátku třetiny.

Hokejista Bostonu Ondřej Kaše (vpravo) a Mathew Barzal z New Yorku Islanders.

Andy Marlin, Reuters

Byl znát rozdíl, že jste šel z týmu mimo play off do nejlepšího mančaftu NHL?

Trošku nervozní jsem byl, nebudu říkat, že ne. Ale spíš to bylo tím, že jsem dlouho nehrál. Nervozita na mně asi vidět byla, ale další zápasy už snad budou lepší.

Boston za váš příchod obětoval veterána Backese, beka Anderssona a ještě volbu v prvním kole draftu. Cítíte kvůli tomu větší zodpovědnost?

Dobrá otázka... Určitě vím, že za mě obětovali docela hodně. Musím prostě hrát, jak nejlíp umím. Ono je to ale jedno, kdyby dali cokoliv, tak musím dokazovat, že jsem ten hráč, kterého chtějí a který se jim vyplatí.

Tak početnou skupinu krajanů, jakou teď máte v Bostonu, jste v Anaheimu nikdy nezažil.

To je úplně skvělý. Přivítali mě čtyři „Čecho-Slováci" (Pastrňák, Krejčí, Chára, Halák), hrával jsem i s Wagnerem, k němu z Anaheimu přibyl Ritchie... V kabině si konečně můžu pokecat i česky. U Ducks jsem byl chvilinku jen s Andrejem Šustrem, jinak nic...

Už vás Češi vytáhli někam na večeři?

Zatím na to nebyl moc čas, jenom jednou jsem byl venku s Pastou.

Ondřej Kaše v dresu Bostonu.

Winslow Townson, Reuters

V Kalifornii jste bydlel v krásném prostředí v Newport Beach. Je Boston z tohoto hlediska změnou k horšímu?

Ne, to určitě ne, Boston je nádhernej. Já jsem ale v NHL hlavně kvůli hokeji. Nehraju v Americe kvůli bydlení.

Co vám bude z Anaheimu nejvíc scházet?

Když neberu hokejovou stránku, tak určitě počasí. Já udělal tři kroky a byl jsem na pláži. Jinak rozloučení v klubu, kde jsem v NHL začínal, bylo pro mě dost zvláštní.

V půlce března se do Anaheimu vracíte s Bostonem. Dají vám to bývalí spoluhráči sežrat?

Ne, to si nemyslím. To bude úplně normální zápas, žádné dohry.

Měl jste indicie, že vás chce právě Boston?

Věděl jsem, že na devadesát procent budu vyměněný, a postupně se to víc a víc schylovalo k tomu, že by to měl být právě Boston.

Jak se vám při občasných tripech dařilo v TD Garden?

Já jsem tu hrál s Anaheimem jen dvakrát třikrát. Vím, že poslední zápas byl dobrý. Ale to je těžký říct, když někam letíte jednou za sezonu. V LA nebo v San Jose mám pochopitelně větší zkušenosti.

Pro bostonská média už jste mluvil o tom, jak vás štve pouhých sedm gólů v této sezoně. Jaký máte recept na zlepšení?

Já se snažím dát vždycky nejvíc gólů, co můžu. Neříkám, že jsem dvacetigólový střelec, nebo patnáctigólový. Ale Anaheimu se celkově nedařilo, byl jsem po zranění, takže všechno souviselo se vším. Já věřím, že Krejča mi k těm gólům pomůže.

Taky jste říkal, že jste přišel vyhrát Stanley Cup.

Pozor, to byl nějaký titulek. Já to zase tak úplně neřekl. Já říkal, že jsem rád v týmu, který chce vyhrát Stanley Cup. Vzali mě proto, abych jim k tomu pomohl. Nezačal jsem hlásat, že jsem tu a vyhraje se Stanley Cup. To k mojí povaze ani nejde. Ale z nějakého důvodu mě Boston, který má nejvyšší cíle, vzal. Určitě by bylo nádherné vyhrát.

Na východním pobřeží Ameriky by vás také mohli častěji vídat rodiče.

Přesně tak. I brácha. Určitě je to vzhledem k cestování lepší.

Proti bratru Davidovi, kterého povolali z farmy do Philadelphie, jste si v prosinci zahrál. Jaké to bylo?

To byl skvělej moment, úplně super, to budu říkat vždycky. Navíc brácha dal zrovna první gól v NHL, v hale byli rodiče. Absolutně jsme si to oba užili.

Třeba se ještě potkáte v play off...

To úplně nevím... No, ale i to se může stát.