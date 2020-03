V tuto chvíli jsou hráči v povinné karanténě, žádný z nich nebyl podle Bettmanových pátečních slov pozitivně testován a tak komisionář NHL stále živí naději, že se přerušenou sezonu podaří přece jen dokončit.

"Je jasné, že celá situace bude mít negativní dopad na náš byznys. Naším cílem je ale především zajistit bezpečnost všech," říká Bettman, který se svým pracovním týmem promýšlí veškeré možnosti. "Situace se neustále vyvíjí a my na to musíme být připraveni."

I když komisionář NHL nekonkretizoval varianty, o kterých se spolupracovníky hovoří, není až tak složité odhadnout ty nejvíce probírané.

1. Sezona bude po pauze odehrána v kompletním rozsahu

Nejlepší možný a nejoptimističtější scénář. Týmům zbývá sehrát v základní části 11-14 zápasů. Pokud by arény byly znovu otevřeny na začátku dubna, pak by se sice play off protáhlo do července, ale takovému řešení je podle všeho nakloněna Rada guvernérů i Hráčská asociace NHL.

"Zatím jsme nestanovili žádné datum, po němž už bychom považovali odehrát sezonu za nemožné," sdělil Bettman. Klíčové pro něj ale bude rozhodnutí úřadů.

2. Sníží se počet zápasů v základní části, play off proběhne v okleštěném formátu

Čas je nejpodstatnějším faktorem. Aby se sezona ještě podařila zachránit, mohlo by vedení NHL ořezat základní část, aby se zarovnal počet zápasů všech týmů a následně (minimálně v prvních kolech) hrát play off jen na tři vítězné zápasy. Finále by se ale hrálo klasicky na 4 výhry.

Měnit pravidla během sezony je sice krajně nestandardní, ale výjimečná situace si žádná mimořádná řešení.

3. Už žádná základní část a rovnou play off

Nic moc. Silně kontroverzní varianta, proti které by se nejspíš vzedmul odpor. O pořadí by nakonec nerozhodovaly nasbírané body, ale procentuální bodový podíl v základní hrací době.

Příklad: Minnesota je nyní se 77 body ze 69 zápasů mimo pozice pro play off. Její bodový podíl je však 0,522, takže by v tabulce Centrální divize přeskočila Nashville, Winnipeg i Dallas (všichni mají 0,514).

4. 'Předkolo' play off

Podle deníku Vancouver Courier by mohly mít první dva týmy v každé divizi zaručené play off, o zbylých osm míst pro play off by se utkalo dalších šestnáct týmů podle pořadí, po osmi v obou konferencích.

5. Konec sezony bez vítěze Stanley Cupu

V roce 1919 se pohár nepředával kvůli epidemii španělské chřipky, která zasadila těžkou ránu Montreal Canadiens (obránce Joe Hill zemřel čtyři dny poté, co bylo zrušeno play off). Před patnácti lety pak nebyl žádný vítěz kvůli výluce, jež zrušila celou sezonu.

Pokud se nepodaří potlačit expanzi koronaviru, budeme tu mít třetí sezonu bez šampiona. A kdo ví, co bude s dalšími akcemi, jako je předávání cen NHL v Las Vegas (17. června), nebo montrealský draft (26.-27. června).

Nynější dění je také těžkou finanční ranou pro majitele klubů a promítne se i do jednání o příští kolektivní smlouvě s Hráčskou asociací.

"Pokud však pandemie nebude pokračovat, věřím v normální průběh sezony 2020-2021," přeje si Bettman.

Kdyby se v dubnu/květnu přece jen ještě začalo hrát, mohl by snad nový ročník začít jen o něco později, než je nyní v plánu (7. října). V kontextu současného stavu, by to ale každopádně byla skvělá zpráva.