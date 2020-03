V Severní Americe se situace zhoršuje hodinu po hodině, i v těchto nejistých časech ale nejlepší hokejisté myslí na to, jak dohrát sezonu 2019-2020. Nejde o oficiální plán Hráčské asociace NHL, ale o ‚brainstorming' hvězd, které uvažují reálně na základě zpráv lékařských expertů.

Původní zprávy o tom, že by se mohlo znovu začít hrát zase v dubnu, byly totiž velmi nerealistické. NHL ostatně hráčům důrazně doporučila, aby se drželi v domácí karanténě po dobu několika týdnů. A vyhnuli se jakémukoli kontaktu se spoluhráči, než nejhorší období pomine.

Hokejisté si ale uvědomují, že je potřeba mnohem delší časový úsek, než se z nákazy COVID-19 zotaví dostatečný počet lidí a další si proti ní vybudují imunitu. V květnu, ani v červnu podle nich ještě situace na návrat na led zralá nebude.

Tréninkové kempy v červenci

Po nedobrovolné tříměsíční pauze se v plánu počítá s otevřením tréninkových kempů na začátku července. Během tohoto měsíce by se začala dohrávat základní část, kde týmům chybí od 11 do 14 zápasů, aby se u všech zarovnal počet utkání na 82.

V srpnu by pak odstartovalo play off, vítěz Stanley Cupu by byl dekorován na konci září. Následovalo by překlenovací říjnové období, kdy by proběhl draft, trh s volnými hráči a začaly by kempy před sezonou 2020-21. Ta by pak odstartovala v listopadu a skončila v závěru června...

Hokejisté Bostonu slaví další výhru v utkání NHL.

Chris O'Meara, ČTK/AP

Většina hráčů, kteří byli osloveni, je pro, nyní návrh studuje Hráčská asociace. V případě souhlasu ho postoupí NHL, která mezitím zpracovává nejrůznější varianty možného vývoje.

Největším problém optikou NHL jsou vysílací práva, jelikož stanice NBC, s níž má liga exkluzivní smlouvu (200 milionů dolarů na rok), je zároveň majitelem práv na vysílání olympijských her v Tokiu (24. července - 6. srpna). Další otázkou je dostupnost arén, které mají nasmlouvány letní akce dlouho dopředu...

"Nechceme se pouštět do nejrůznějších spekulací, ale na stole jsou všechny možnosti. Nejdůležitější je, abychom zachovali integritu soutěže," řekl Bettman.

Hráčský návrh v tuto chvíli ale vypadá jako vcelku schůdná varianta.