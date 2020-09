Hokejisté Philadelphia Flyers se v letošním play off NHL probojovali až do druhého kola, kde v sedmém zápase nestačili na New York Islanders. Především kvůli špatné ofenzívě se Letcům nepodařilo zaujmout místo finalisty Východní konference. Nicméně velkou zásluhu na tom, že se tým z Pensylvánie dostal tak daleko, měl dvaadvacetiletý gólman Carter Hart, který si ve 14 zápasech připsal téměř 93% úspěšnost. Hart tak bezesporu patřil společně s Couturierem, Hayesem a Laughtonem mezi tahouny týmu.