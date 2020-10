Původně byla ve hře varianta, že by nová sezona NHL mohla začít v prosinci. Tahle možnost ale padla. Nyní je jisté, že nadcházející ročník nejslavnější hokejové soutěže světa nezačne dříve než v příštím kalendářním roce. Společně se na tom domluvilo vedení NHL s Hráčskou asociací.

„Po diskuzích s Hráčskou asociací a na základě toho, co jsme se dozvěděli a co víme, a dokonce i toho, co nevíme, můžeme říct, že se nyní koncentrujeme na 1. ledna jako začátek nove sezony," prohlásil během prvního kola draftu komisionář NHL Gary Bettman s tím, že se posune i start tréninkových kempů..