Český hokejový útočník Jan Jeník byl poslán z Arizony na farmu do Tucsonu do AHL. Dvacetiletý odchovanec Nymburka odešel v sezoně 2018/19 z Liberce do Hamiltonu do OHL a na začátku tohoto ročníku nastupoval v druhé finské lize za tým Ketterä Imatra.