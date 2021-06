Po březnovém zranění byl Malkin mimo hru sedm týdnů. Trojnásobný vítěz Stanleyova poháru se vrátil krátce před koncem základní části a zasáhl i do play off, které pro Pittsburgh skončilo vyřazením v prvním kole s New York Islanders.

Na vítězství Penguins ve Východní divizi se Malkin podílel osmi góly a 20 asistencemi v 33 zápasech zkrácené základní části. Nejužitečnější hráč soutěže z roku 2012 má před sebou poslední rok z osmileté smlouvy na 76 milionů dolarů.