Hokejový útočník Matěj Chalupa předčasně končí v angažmá v Chicagu, kde se mu nepodařilo prosadit se do NHL, a vrací se zpět do Evropy. Třiadvacetiletý hráč loni podepsal s Blackhawks dvouletou smlouvu, která by měla být nyní předčasně ukončena. Klub zatím umístil odchovance pražských Letňan na listinu volných hráčů, a pokud si jej z ní nikdo nevybere, v organizaci oficiálně skončí.