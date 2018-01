Skvělá volba! Vegas vybralo outsidera, teď je hvězdou NHL

William Karlsson střelou do prázdné brány zkompletoval svůj první hattrick v NHL. Jednalo se zároveň také o historický první hattrick týmu Vegas.

Úspěšné kluby zpravidla mají ve svých řadách alespoň jednoho věhlasného centra. Zlatí rytíři zkusili pro tuto roli sehnat borce z KHL, ovšem Vadim Šipačov neuspěl a po třech zápasech se vrátil do své domoviny. Nakonec si tak musejí vystačit s hráči, které získali v rámci rozšiřovacího draftu a při přestupech s ním souvisejících. To ovšem nemusí nutně znamenat, že by Vegas nemohlo pomýšlet na umístění v horních patrech nejprestižnější klubové soutěžě.

Skvěle poskládaná formace

V současnosti se o hlavní roli ve středu útoku dělí Švéd William Karlsson a Fin Erik Haula. Karlsson, kterého s hvězdným obráncem Ottawy spojuje akorát shodné příjmení, našel své místo mezi křídly příchozími z Floridy - Reillym Smithem a Jonathanem Marchessaultem.

Společně patří k nejlepším útokům v tomto ročníku NHL. „Myslím, že si vzájemně hodně pomáháme, velmi dobře si rozumíme a skvěle se bavíme," uvedl k souhře Karlsson.

Bilance Williama Karlssona v NHL Sezóna Klub Z G A B +/- TM 2014/15 Anaheim 18 2 1 3 1 2 Columbus 3 1 1 2 2 0 2015/16 Columbus 81 9 11 20 -9 6 2016/17 Columbus 81 6 19 25 10 10 2017/18 Vegas 37 20 13 33 15 2 Celkem 220 38 45 83 19 20

A fanoušci Zlatých rytířů se baví s nimi. Konec utkání s Torontem proběhl opravdu parádně. Švédský centr za stavu 5:3 vyrazil za pukem směřujícím k odkryté bráně spolu s obráncem hostů Morganem Riellym. Oba se souběžně vrhli tygřím skokem směrem ke kotouči a holemi v natažených rukou se snažili dosáhnout svého. Tím šťastnějším byl nakonec Karlsson, který dokázal seknout puk směrem do brány.

Vlna euforie domácích fans tak právě dosáhla svého vrcholu. Jejich mužstvu zvítězilo posedmé v řadě. "Celý prosinec hrajeme velmi dobře. Myslím, že jsme opravdu sebevědomý tým," pochvaloval si Karlsson. Právě po jeho závěrečné trefě začaly na led padat různé pokrývky hlavy, jak je v NHL při hattricku zvykem. Na hrací ploše se například objevil třpytivý klobouk s nápisem „Šťastný nový rok!". Při současné formě Vegas není důvod, aby se v novém roce přestalo dařit.