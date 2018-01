Sobotka se trefil, Sedlák mezi hvězdami večera v NHL. Pastrňák pomohl k výhře

Český hokejista Vladimír Sobotka pomohl v úterním zápase NHL gólem k vítězství St. Louis nad New Jersey 3:2 po samostatných. U obou gólů Columbusu asistoval při vítězství nad Dallasem 2:1 Lukáš Sedlák. Gólovou přihrávku si připsal také David Pastrňák, jehož Boston porazil New York Islanders 5:1. Obránce Radko Gudas nahrál na jediný gól Philadelphie při porážce 1:5 v pensylvánském derby s Pittsburghem.

Sobotka svým osmým gólem v sezóně poslal Blues do vedení 2:1 v závěru druhé třetiny, kdy tečoval střelu Tagea Thompsona z levého kruhu pro vhazování. Pro autora střely to byla vůbec první asistence v lize.

Na začátku třetí třetiny ale srovnal Tyler Hall. Devils šli díky Jesperu Brattovi dokonce do vedení. Blues si ale vzali challenge a gól kvůli ofsajdu nebyl uznán. Duel dospěl do rozstřelu, v němž uspěl na straně St. Louis jak Brayden Schenn, tak střelec úvodního gólu Blues Vladimir Tarasenko. Za hosty neuspěli Hall a Kyle Palmieri.

Sedlák hrdinou

Útočník Lukáš Sedlák asistoval u obou gólů dánského forvarda Olivera Bjorkstranda, díky němuž otočil Columbus ve třetí třetině duel s Dallasem. Sedlák, který v této sezóně nasbíral sedm bodů (4+3), byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

„Ne všichni do toho dali maximum. Jen útok Radka Faksy si odvedl svoji práci a odvedl ji skvěle. Ve třetí třetině jsme vedli 1:0 a nedokázali jsme to zužitkovat a zápas rozhodnout. Co na to říct?" láteřil po utkání kouč poražených Ken Hitchcock.

Boston prodloužil po vítězství nad Islanders bodovou sérii už na devět zápasů. David Pastrňák se blýskl ve třetí třetině, když ve středním pásmu vybojoval puk a situaci dva na jednoho vyřešil přihrávkou na skórujícího Brada Marchanda. Bruins vedli 3:1, poprvé odskočili na dvoubrankový rozdíl a vítězství už si utéct nenechali.



Pastrňák je s patnácti góly nejlepším českým střelcem v NHL, ale v posledních deseti zápasech jen asistoval.

Philadelphia zkolabovala za čtyři minuty

Pittsburgh se většinu prosince střelecky trápil, ale v pensylvánském derby přišla nečekané vzpruha od jeho čtvrté formace. Proti Flyers se útok Tom Kühnhackl, Riley Sheahan a Ryan Reaves postaral celkem o šest bodů (2+4).

Po úvodní přesilovkové trefě Phila Kessela, ještě srovnal Jordan Weal, jenž tečoval Gudasovu střelu od modré. Pak už ale pálil jen Pittsburgh. Za stavu 1:4 vystřídal v bráně Philadelphie Briana Elliota, který čelil 14 střelám a během čtyř minut čtyřikrát inkasoval, český gólman Michal Neuvirth. Ten si připsal deset úspěšných zákroků. Překonal ho jen v přesilovce Jamie Oleksiak.