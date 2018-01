Chlapík se vrátil z Ottawy na farmu do Belleville do nižší AHL

Český hokejový útočník Filip Chlapík se po více než dvou týdnech vrátil z prvního týmu Ottawy na farmu do Belleville do nižší AHL. Dvacetiletý rodák z Prahy byl povolán do týmu Senators podruhé v sezoně 20. prosince a sehrál v NHL pět utkání, v kterých nebodoval.