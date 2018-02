Můžu se podívat nahoru a být na něco pyšný, těší oceněného Eliáše

Dres s českou jmenovkou už můžete najít na třetím stadiónu v NHL. Po Buffalu, kde je vyřazena devětatřicítka Dominika Haška a Coloradu, kde visí číslo 23 Milana Hejduka, se podobné pocty dostalo i Patriku Eliášovi v New Jersey. Žádný z „Ďáblů“ již neoblékne dres s číslem 26. „Najednou jsem si uvědomil, jaká je to obrovská pocta a že ten dres tady bude na strašně dlouho a pokaždé, když přijedu, tak si budu moct sednout do těch čtyř sedadel, což je úplně fantastické. Můžu se podívat nahoru a být na něco pyšný,“ pochvaluje si rodák z Třebíče.

V New Jersey to byl velký večer. U stropu haly Prudential Center dosud byla umístěna pouze čtyři čísla. Kromě třicítky gólmana Martina Brodeura jsou zde vystaveny dresy tří zadáků. Vysoce produktivního a skvěle bruslícího Scotta Niedermayera (27), tvrďáka Scotta Stevense (4) a poctivého bojovníka Kena Daneyka (3).

„Tihle kluci dokázali mnohem více než já. Brodeur, Niedermayer, Stevens... být v jejich společnosti je fantastická poklona," svěřil se Eliáš, který si se všemi jmenovanými zahrál v jednom týmu.

Mezi klubové legendy je zařazen naprostým právem, což lze doložit i statistickými údaji. V historii klubu nasbíral nejvíce bodů, gólů, asistencí a vytvořil i další klubové rekordy. A kdyby zvládl odehrát ještě 44 zápasů navíc, ovládl by i tuto bilanci.

Návrat po žloutence? Zadostiučinění

Na jaké období v klubu vzpomíná nejraději? Vybavuje si hned tři epizody. „Ani ne ten rok, co jsme vyhráli, ale ten potom, sezónu 2000/2001, kdy jsme opravdu hráli fantasticky nejen jako útok (s Jasonem Arnottem a Petrem Sýkorou), ale celý tým. Opravdu jsme si to užívali. A pak přišla ta hořká prohra s Coloradem," připomíná finále soutěže, v němž jeho tým prohrál až v sedmém střetnutí.

Které klubové rekordy patří Patriku Eliášovi? Základní část Góly 408 Asistence 617 Body 1 025 Střely 3 287 Přesilovkové góly 113 Přesilovkové asistence 220 Přesilovkové body 333 Vítězné góly 80 Body za jednu sezónu 96 Hattricky 8 Play-off Góly 45 Asistence 80 Body 125 Střely 444 Přesilovkové góly 21 Přesilovkové asistence 31 Přesilovkové body 52 Rozhodující góly 6 Body za jedno play off 23

Připomíná také těžkou etapu, kdy se vracel do hry po onemocnění žloutenkou. „To pro mě bylo takové zadostiučinění. Člověk si uvědomí, jak rychle se věci mohou měnit." Jako třetí jmenuje časy, kdy se těšil početnější podpoře své rodiny. „Zápasy, kdy už holky byly na světě a chodily se dívat," přidává do výčtu.

Slavnostního aktu se zúčastnil v přítomnosti svých rodičů, obou starších bratrů, manželky i dvou dcer. „Jsem rád, že jsem tenhle večer mohl strávit s mými nejbližšími a poděkovat jim za to, co všechno pro mě udělali," vzpomněl na emotivní moment, při němž se neubránil slzám. „Když jsem se na to doma připravoval, tak jsem brečel víc, to se musím přiznat... Dneska jsem se snažil udržet a samozřejmě při tom vyvěšování už se to nedalo."

Trenéřina? Zatím jen příležitostně

„Můj hokejový život teď? Každé ráno se koukat na výsledky a sestřihy zápasů. A potom jenom úterý, čtvrtek v Letňanech, takže úplně pohodový," popisuje své současné vytížení. V trenérské branži zatím žádné větší ambice nemá. „Občas trošku pomáhám českému národnímu týmu do 16 let, protože je vede můj kamarád. Hned mě vzali mezi sebe jako nějakého poradce, takže párkrát už jsem s nimi byl i na soustředění, a to mě baví. Ale na plný úvazek se zatím nechystám," přiznává Patrik Eliáš.