Krejčí asistencí pomohl k milníku hvězdnému spoluhráči

Po přihrávce Davida Krejčího (46) poprvé v dresu Bostonu skóroval Rick Nash (61), pro kterého to byl 800. bod v NHL.

Situace se zrodila už ve 12. minutě. Debrusk forčekingem vybojoval puk, který se dostal ke Krejčímu, jenž hned z první našel úplně volného Nashe před brankou Hurricanes. Zkušený třiatřicetiletý forvard poté prostřelil brankáře Darlinga.

Pro Nashe to byla první branka v dresu Medvědů poté, co byl v neděli vytrejdován z New Yorku Rangers.

„Kdykoliv začínáte s novým týmem nebo novou sezónou, vždycky chcete dát co nejrychleji první gól," pravila jednička draftu z roku 2002, která skórovala hned ve druhém utkání za Bruins.

To hned ve své premiéře za Boston skóroval Tommy Wingels, jenž byl vyměněn ze Chicaga. Rozhodující branku vstřelil v druhé minutě prodloužení Charlie McAvoy.

Kromě Krejčího se do statistik asistencemi zapsali i Jakub Vrána z Washingtonu a Radim Vrbata z Floridy. Odchovanec pražských Letňan Vrána den před 22. narozeninami asistoval u vítězného gólu Jevgenije Kuzněcova na 3:1. Ottawa skóre pouze zkorigovala zásluhou kapitána Erika Karlssona, pro něhož šlo o 500. bod v kariéře.

Za Capitals poprvé po trejdu z Montrealu nastoupil český obránce Jakub Jeřábek.

Šestatřicetiletý Vrbata proti Torontu zkraje druhé třetiny přispěl k brance Jonathana Huberdeaua na 2:0. Maple Leafs dotáhli utkání do prodloužení, v němž Panthers získali bod navíc.

Útočníci Minnesoty Eric Staal a Jason Zucker nasbírali při výhře 8:3 nad St. Louis pět bodů. Stejný počin se díky pěti přihrávkám povedl i obránci Romanu Josimu z Nashvillu, který uspěl 6:5 ve Winnipegu.

