Špatná zpráva z NHL. Pro českého útočníka skončila sezóna, čeká ho operace

"V následujících dnech podstoupí spinální fúzi (chirurgický zákrok, při němž dochází ke spojení dvou a více obratlů). Zranění si způsobil na konci listopadu. Snažil se hrát i přes bolest, dostal tři injekce. Dospělo to však do bodu, kdy už dál nemohl, proto jsme se dohodli na operaci," oznámil generální manažer Stars Jim Nill. "Pokud půjde vše dobře, nemělo by to ohrozit jeho kariéru. Jde ale o velký zákrok, takže počkáme a uvidíme," dodal.

"Bude nám chybět, ale tohle se v hokeji stává, musíte se s tím vyrovnat. Je to šance pro někoho jiného, aby ho zastoupil, jako se to povedlo Radku Faksovi," řekl Nill.

Hanzal přišel do Dallasu před sezónou z Minnesoty, která ho v únoru 2017 před uzávěrkou přestupů získala z Arizony, kde působil od roku 2007. Počátkem července se s Dallasem dohodl na tříleté smlouvě celkem na 14,25 miliónu dolarů.

Kvůli problémům s kotníkem vynechal část tréninkového kempu a naskočil pouze do jednoho přípravného zápasu. Nakonec v ročníku stihl odehrát jen 38 zápasů, v nichž zaznamenal deset bodů za pět branek a stejný počet přihrávek. Ve statistice plus/minus si připsal 14 záporných bodů. Naposledy si Hanzal zahrál proti Anaheimu 21. února, den po 29. narozeninách. I bez jeho pomoci Stars drží první divokou kartu zaručující účast v play off.