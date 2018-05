Paláta si v Tampě cení, když krotí největší hvězdy. Teď je na řadě Ovečkin

Je to pro něj už dobře známý pocit. Potřetí během čtyř let si hokejista Tampy Bay Ondřej Palát zahraje ve finále Východní konference NHL, už v noci na sobotu startuje série proti Washingtonu. V roce 2015 chyběly Lightning k absolutnímu triumfu pouhé dvě výhry, letos mají znovu našlápnuto skvěle. „Kdo by nechtěl Stanley Cup? Ale všechny čtyři týmy, co v play off zůstaly, jsou výborné,“ říká 27letý univerzál.

Jste pyšný na to, jakou jste z Tampy během pár let udělali hokejovou destinaci?

Jsme rádi, že to začalo být hokejové město, a je vidět, že lidi tady tím hokejem žijí. Hlavně máme dobrý tým, když jsme třikrát od roku 2015 postoupili do finále konference.

Vybavíte si svoje první zámořské play off?

Rok 2014... Byla to moje první celá sezóna v NHL a byla dobrá. Jen v play off jsme neměli tolik zkušeností a Montreal nás porazil ve čtyřech zápasech.

Tomáš Plekanec už tehdy říkal, že vyhrajete do pěti let Stanley Cup. Vyjde jeho věštba?

Byli bychom samozřejmě moc rádi, ale bude to ještě moc těžká cesta.

V Kanadě při play off hráči nemůžou na ulici, jak je to v Tampě? Držíte se stranou?

Není to tak hrozné. V sezóně je to ještě klidnější, ale teď když jdu venku, tak mě občas někdo pozná a řekne, že nám drží palce a hrajeme moc dobře.

Jaký relax vám mezi tréninky a zápasy prospívá?

Jsem na Floridě, že... Takže pro mě je nejlepší být na sluníčku, třeba i chvilku u bazénu. S manželkou se jdeme projít ven se psem nebo vyrazíme na kole. Občas, když máme úplně volno, tak zajdeme i na pláž. Docela mě to nabíjí.

Dřív jste také surfoval, máte na to ještě čas?

Tady ne. Teď jsem si spíš oblíbil rybaření, to mě baví.

V základní části jste kvůli zranění nohy vynechal přes 20 zápasů. Nebyl jste skeptický, jestli stihnete play off?

Trošku to bylo frustrující, ale chtěli jsme, aby se to vyléčilo stoprocentně a neměl jsem v play off problémy. Stihl jsem 10 zápasů před play off a to bylo klíčové, tam jsem se rozehrál. Bylo to tak akorát. Kdyby to bylo míň, tak bych se asi necítil jako teď. Moc mi to pomohlo.

Omluvil se vám Spurgeon z Minnesoty, jehož zákrok vám ty potíže způsobil?

Všichni si mysleli, že se to stalo, když mě píchl hokejkou do třísel, ale on mě tím spíš vyvedl z rovnováhy, brusle mi zůstala zaseknutá v ledu a já si přisedl kotník. Byla to od něho blbost, ale takových věcí za zápas se přihodí dvacet. Spíš to bylo takové nešťastné.

Kdo vám teď dal v play off zatím víc zabrat? New Jersey, nebo Boston?

První série proti Devils nebyla jednoduchá, hráli fakt dobře, ale my to zvládli. S Bostonem byl těžký hlavně první zápas, kdy jsme prohráli 2:6. Ale nemyslím si, že nás úplně přehráli, jen dali góly ze všeho. Ta jejich první lajna s Marchandem, Pastrňákem a Bergeronem je vynikající. Ti je táhli a bylo těžké je uhlídat

Vašemu útoku se to ale nakonec povedlo, byla to velká dřina?

Já letos nehrál proti lepší lajně. Opravdu vědí o sobě a ty přihrávky někdy nejde ani bránit.

Nespoléhal Boston na svoji elitní formaci až moc?

Hráli jsme pravidelně na čtyři útoky a ani jsme nebyli moc unavení. Všechny formace bruslily, napadaly, hitovaly. Boston to hodně tlačil přes první a druhou lajnu. Tím neříkám, že byli špatní, ale síly jsme měli rozložené líp.

V závěru série už jste soupeře asi i dost frustrovali, když Marchand vašeho spoluhráče Callahana začal olizovat.

V sezóně už to jednou předvedl, ale on nemá zapotřebí dělat takové věci. Pro mě je to jeden z nejlepších hráčů NHL, jenže takovými blbostmi si to kazí. Nevím, co tím myslel. Kdyby se soustředil na sebe, tak je ještě lepší, a mě to i trošku mrzí, protože hokejista je to neskutečný.

Trenér Cooper vás považuje za jednoho z klíčových hráčů týmu i kvůli vaší univerzalitě. Máte teď v NHL oblíbeného soupeře, který vás svými výkony třeba i inspiruje?

Měl jsem stylem hry hodně rád Mariána Hossu. A teď je to asi Patrice Bergeron. Centr, který umí hrát dozadu, hraje obětavě pro tým a dává góly, ale zůstává normální. Není jako Marchand. Je to hvězda NHL, jen si na nic nehraje a je to top.

Takových top hráčů má dost i váš další soupeř z Washingtonu? Co na Capitals platí?

Ovečkin, Kuzněcov, Bäckström, Oshie, těch jmen je tam víc. My musíme být zase disciplinovaní, když jim nedáme velké příležitosti, šanci máme. Ale když budeme vylučovaní a necháme je na přesilovce, kde jsou asi nejlepší v lize, tak to bude hodně těžké.

Počty českých hráčů v NHL sice stagnují, ale vy a vaši krajané jste v play off vyčnívali skoro v každé sérii, je to pro vás překvapení?

Já ty kluky znám a vím, že hrají dobře celou dobu. Tomáš Hertl byl nejlepší v San Jose. Líbilo se mi, jak hrál Dominik Simon v Pittsburghu, ve Washingtonu jsou další tři kluci: Michal Kempný, Vrána, Kuba Jeřábek. No a Pasta v Bostonu... To je prostě super hráč.