Novým trenérem hokejistů New York Rangers byl jmenován Američan David Quinn. Jednapadesátiletý dosavadní kouč týmu Bostonské univerzity se stal nástupcem Alaina Vigneaulta, který dostal vyhazov bezprostředně po skončení základní části, protože slavný klub poprvé po osmi letech nepostoupil do play off.