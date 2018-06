Němec Ehliz se pokusí v dresu Calgary prosadit do NHL

Německý hokejový útočník Yasin Ehliz podepsal jako volný hráč jednoletou dvoucestnou smlouvu s Calgary a pokusí se prosadit do NHL. Pětadvacetiletý hráč o sobě dal během sezony výrazně vědět na mezinárodní scéně jako účastník olympijských her i mistrovství světa, pod pěti kruhy v Pchjongčchangu získali Němci senzačně stříbro.

Pro Ehlize, jenž nebyl v minulosti draftován, půjde o první zahraniční angažmá. Až dosud působil v Německu, kde v nejvyšší soutěži oblékal výhradně dres Norimberku. Za uplynulý ročník nastřádal v 58 startech včetně play off 37 bodů díky 15 gólům a 22 nahrávkám.

Kanadský klub vyzkouší i jiného zkušenějšího hráče. Smlouvu s Flames podepsal švédský bek Marcus Högström. Devětadvacetiletý ofenzivně laděný zadák se zkušenostmi z Finska, KHL i reprezentace stihl za 61 utkání švédské ligy včetně vyřazovacích bojů nasbírat v týmu Djurgaardenu 30 bodů (4+26).

Ekman-Larsson bude hrát nadále za Arizonu

Švédský obránce Oliver Ekman-Larsson se podle informací společnosti TSN domluvil v NHL na prodloužení svého působení v týmu Arizony. Prozatím ústní dohoda s Coyotes má být osmiletá s platností do roku 2027 a příjmem přes osm milionů dolarů ročně. Šestadvacetiletý hvězdný bek ji má stvrdit podpisem 1. července.

Ekman-Larsson v květnu obhájil se švédským týmem titul mistrů světa a byl podruhé v kariéře zařazen do All Star týmu světového šampionátu. Ke zlatu přispěl v deseti utkáních dvěma góly a pěti přihrávkami. Před ofenzivně laděným zadákem je ještě rok ze stávajícího šestiletého kontraktu na 33 milionů dolarů, který podepsal v roce 2013.

Ačkoli patří Coyotes dlouhodobě k horším týmům NHL a v součtu s působením ve Phoenixu před stěhováním do Glendale se letos nedostali pošesté za sebou do play off, Ekman-Larsson si vybudoval pověst jednoho z nejlepších zadáků světového hokeje. A přinejmenším potvrdil, proč se stal šestkou draftu 2009.

Jako nejvytíženější hráč týmu s takřka 24 odehranými minutami na zápas nevynechal v uplynulé sezoně jediné utkání základní části a připsal si 42 bodů za 14 gólů a 28 nahrávek. Byl nejproduktivnějším obráncem Arizony a čtvrtým celkově v kanadském bodování klubu.

Celkem už má na kontě v základní části NHL 576 startů a 290 bodů za 102 přesných zásahů a 188 asistencí. V play off 2012 stihl za 16 duelů gól a tři nahrávky.