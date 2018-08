Postup chceme, ale nebude to sranda, říká před startem Ligy mistrů gólman Třince Hrubec

V minulém ročníku Ligy mistrů došli Třinečtí do semifinále, kde je vyřadil pozdější vítěz - finský tým Jyväskylä. A podobnou jízdu by Oceláři rádi zažili znovu. I kvůli fanouškům, kteří s nimi cestují po celé Evropě. „Moc si toho vážíme, že neváhají a za těžce vydělané peníze si koupí zájezd a jedou nás povzbuzovat. To, kam jsme v minulém ročníku došli, je z velké části jejich zásluha," říká brankář Šimon Hrubec.

Nejvíce vzpomíná na domácí semifinálový zápas s JYP Jyväskylä. „V hale byla nejlepší atmosféra, jakou jsem v Třinci kdy zažil. Ale jsem přesvědčený, že to nebyl vrchol. I letos nás čekají skvělé zápasy a fandové to jistě zopakují. Budeme je potřebovat už ve skupině," upozorňuje Hrubec, že los základních skupin Ligy mistrů k Třinci tentokrát nebyl úplně přívětivý.

„Máme možná nejtěžší skupinu. Djurgärden vyhrál šestkrát titul ve Švédsku, Tappara byla zase šestkrát ve finále finské ligy a třetím soupeřem jsou mistři z Norska, kteří mají tým nabouchaný hvězdami. Nechci říct, že to je smolný los, ale letos asi nejsme favorité a můžeme jenom překvapit. Budeme chtít postoupit ze skupiny, ale nebude to sranda," přemítá Hrubec.

Podle Krajíčka, který si zahrál i finále Stanley Cupu, je start v evropské soutěži ideální šancí posbírat cenné zkušenosti. „Spousta kluků nikde jinde, než v extralize nehrála. Takhle se můžou podívat, jak hrají Finové, Švédové. Mladým to pomůže," míní Krajíček a přidává ještě další plus. „Na mezinárodní úrovni jsou zápasy rychlejší, úroveň vyšší. Když jsem se z reprezentace vrátil do klubu, pomohlo mi to klidně na měsíc a půl. Navykl jsem si na vyšší rychlost. Stejné to je s Ligou mistrů. Když po ní naskočíte do extraligy, která je malinko pomalejší, můžete vyčnívat," říká zkušený obránce.