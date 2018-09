Jágr poobědval s prezidentem. Návrat na led? Už si vyhlédl datum

Na Pražský hrad dorazil Jaromír Jágr na poslední chvíli před slavnostním obědem, ještě dlouho po něm hovořil s prezidentem Milošem Zemanem. „Je vidět, že má přehled, popřál jsem mu i k narozeninám," vykládala na oslavách sta let českého sportu hokejová ikona, kterou doprovázela partnerka Veronika Kopřivová.

Hokejista Jaromír Jágr (vlevo), fyzioterapeut Pavel Kolář a bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová se v Praze zúčastnili slavnostního oběda uspořádaného k oslavám 100 let českého sportu.

Zleva předseda České unie sportu Miroslav Jansta, hokejista Jaromír Jágr, fyzioterapeut Pavel Kolář a bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová se 28. září 2018 v Praze zúčastnili slavnostního oběda uspořádaného k oslavám 100 let českého sportu.

Jaromír Jágr, Jiří Šlégr a Miroslav Jansta během oslavy 100 let českého sportu na Pražském hradě.

Jaromír Jágr a jeho partnerka Veronika Kopřivová během oslavy 100 let českého sportu na Pražském hradě.

„Pamatuji si slova pana Hlinky, že sportovec, který chce být úspěšný, musí znát historii svého sportu. Jsem strašně rád, že jsem se tu viděl se svými někdejšími vzory," líčil Jágr, jenž se na Hradě potkal z hokejistů např. s Jiřím Holečkem, Milanem Novým, Jiřím Holíkem či Jozefem Golonkou.

„Snažím se teď trénovat trochu víc, abych se pokusil co nejrychleji vrátit a pomohl našemu kladenskému mužstvu. Ale samozřejmě když byla příležitost být tady na Hradě, musel jsem udělat všechno pro to, abych si našel čas," vysvětloval šestačtyřicetiletý útočník, který kvůli potížím se stehenním svalem ještě nenaskočil do prvoligové sezóny.

Návrat s Havířovem

Jeho návrat na led však už dostává konkrétnější obrysy. „Koukal jsem na rozlosování, máme přestávku mezi třetím a desátým říjnem. Kdyby bylo na mně, chtěl bych se pokusit naskočit toho desátého," předsevzal si. Rytíře, kteří jsou aktuálně v tabulce pátí, čeká 10. října domácí zápas s Havířovem.

„Vždycky říkám, že není důležité vyhrát první zápas, ale ten poslední. K tomu se upínáme. Kdybychom byli teď v nejlepší formě, nic nám to nedá. Je dobře, když má sezóna výkyvy, z nich se dá něco naučit," hodnotil Jágr kladenský start sezóny se čtyřmi výhrami a stejným počtem porážek (včetně dvou po nájezdech).