Hokejové kluby v Praze těží z dvacetimiliónové dotace od magistrátu. Už pátým rokem

V Praze už pátým rokem napříč šesti kluby (Sparta, Slavia, Letňany, Zbraslav, Hvězda a Kobra) funguje Projekt systémové podpory mládežnického ledního hokeje od magistrátu hlavního města Prahy, díky kterému jsou v kategoriích od 1. do 4. třídy zmraženy jednotlivé příspěvky.

V praxi to znamená, že rodič za dítě zaplatí stejně například na Spartě či na Zbraslavi. Konkrétní příspěvek se liší jen podle třídy. Pokud dítě spadá do 1. třídy, rodič zaplatí 500 měsíčně. Za dítě ve 2. třídě 700 Kč, ve 3. třídě 1000 Kč a ve 4. třídě 1500 Kč.

Magistrát hlavního města Prahy ze svého rozpočtu uvolnil 21 miliónů, které si zmíněná šestice rozdělila podle několika kritérií, mezi něž kupříkladu patří počet registrovaných hráčů nebo kvalita a finanční náročnost soutěže. Konkrétní rozdělení financí mezi kluby je v tabulce.

Výše dotací pro mládež jednotlivých klubů Sparta 4 775 000 Kč Slavia 4 200 000 Kč Letňany 3 275 000 Kč Hvězda 3 275 000 Kč Kobra 3 275 000 Kč Zbraslav 2 200 000 Kč Pozn.: Kluby se zavázaly, že finance použijí na licencované trenéry pro mládež, na materiální vybavení, zaplacení tréninkových ploch, zdravotní zajištění a zefektivnění náboru dětí.

„V hlavním městě na rozdíl od ostatních krajských měst, nefunguje regionální pomoc. Tato finanční podpora od Magistrátu hl. m. P. tak zachránila výchovu hokejové mládeže v Praze. Jednotné příspěvky umožňují, aby hokej hrálo i dítě ze sociálně slabých rodin," konstatoval Petr Bříza, který se z pozice pražského zastupitele v roce 2013 aktivně podílel na spuštění tohoto projektu.

„Víte, když přijdou rodiče, tak se jako první ptají na výši příspěvků a on to je rozdíl, když jim řeknete, žegghh za dítě bude platit 500 místo 1800, jak to bylo předtím," podotýká prezident HC Letci Letňany a olympijský vítěz z Nagana František Kučera.

V podobném duchu mluví i Pavel Geffert ze Sparty. „Hokej momentálně pro ty, co chtějí začínat, není drahý sport."

„Náš hlavní cíl je pomoci těm nejmenším. Chceme, aby je hokej bavil, a k tomu potřebují kvalitní trenéry, prostředí, péči. A právě na tyto kategorie jdou ty peníze z dotací. Garantujeme třeba také to, že dítě může zdarma odejít dejme tomu ze Sparty do Zbraslavi či Slavie, nebo samozřejmě naopak," podotýká šéftrenér Českého svazu ledního hokeje Slavomír Lener.

Důvod, proč peníze nešly i do jiných klubů, je prostý. Další pražské kluby nemají mládež, takže by nesplnily jednu z podmínek magistrátu.

Dotace má však háček. Program platí pro hráče od 1. do 4. třídy. Čili od 5. třídy výš už rodiče platí jiné příspěvky. Jejich hodnota už není standardizována. V každém ze zmíněných klubů se platí jiné částky, protože ne všechny kluby, hrají stejnou soutěž.

„Od 5. třídy si musí rodiče sáhnout hlouběji do kapsy," uvědomuje si úskalí Lener.