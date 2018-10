Třinec doma nezabral ani proti Norům. Ukázali nám, jak se střílí góly, řekl Varaďa

„Je to velké zklamání a ta porážka nás hodně mrzí. Ale život jde dál. Ve třetí třetině jsme nenavázali na hru v prostřední části, kdy jsme skóre otočili. Soupeř vyslal třináct střel a z toho dal tři góly. Ukázal nám, jak se dávají branky. Ve třetině nám to proklouzlo mezi prsty a bylo to završené vlastním gólem. Pro mě je to zklamání," vysoukal ze sebe po třetí domácí porážce v letošní Lize mistrů třinecký trenér Václav Varaďa.

Postupové karty byly před předposledním utkání skupinové fáze Ligy mistrů rozdány jasně. K zachování reálné šance postoupit vedla cesta jedině přes vítězství. A to Třinec, který proti norskému protivníkovi vyrukoval sice s uzdraveným Robetrsem Bukartsem, ale bez kapitána Krajíčka a brankáře Hrubce, nezvládl. „Doplatili jsme na to, že nedokážeme využít šance. Zase jsme jich měli mnohem více, bohužel stále pokračujeme v tom, jak jsme sezónu začali. Šance máme, ale využijeme jich minimum. Naopak soupeř nám dával góly, na které se moc nenadřel," popisoval třinecký útočník Michal Kovařčík.

K poslednímu utkání, které odehraje Třinec na v Norsku příští úterý, už Slezané poletí bez šance na postup. „Je to velké zklamání, protože jsme měli na to se dostat dál. Ty zápasy ve Švédsku i ve Finsku jsme odehráli velmi solidně. Ovšem začátek sezóny byl z naší strany bídný, a to se nám vymstilo," dodal Michal Kovařčík.