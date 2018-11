Hokejista Tomášek objevuje Finsko a roste v oporu, jen klubové výsledky ho netěší

Velmi povedený vstup do nového angažmá ve finském celku JYP Jyväskylä má za sebou mladý hokejový útočník David Tomášek. K větší spokojenosti by však potřeboval lepší výsledky týmu. JYP je totiž až předposlední z 15 účastníků finské nejvyšší soutěže a na vyřazovací boje ztrácí už 10 bodů.

"Máme trošku týmovou depku. Oni (Finové) mají obecně v povaze nedělat si těžkou hlavu, v Čechách by se panikařilo. Pravdou však je, že se to začíná víc řešit. Tým má ambice, poslední roky byl na špici, ale jak je liga vyrovnaná, prohráváme o gól, což s psychikou zamává a není to optimální," řekl Tomášek novinářům.

"Po té osobní stránce si to však v klubu nemůžu vynachválit, mám dostatečný čas na ledě, věří mi a dařilo se mi. Snad moje výkony budou pokračovat a zvedneme se jako tým. Můj pocit může být dobrý, ale nejdůležitější jsou stejně tři body za výhru," doplnil Tomášek, jenž v 19 utkáních zaznamenal 16 bodů díky sedmi gólům a devíti asistencím.

Tomášek se stává oporou a specialistou na nájezdy

Na dvaadvacetiletou posilu z Pardubic mužstvo čím dál více spoléhá. "Nepřišel jsem tam jako ostřílený starší borec. Postupně se vypracovávám, důvěra však byla od začátku cítit. Bylo patrné, že mě brali s nějakou vizí, ne jen tak na náhodu. Pomáhají tomu góly a statistiky, sebevědomí je lepší, takže na mě spoléhají čím dál víc," přiblížil Tomášek.

Šikovný útočník se navíc zařadil mezi specialisty na samostatné nájezdy. "Už jsem jich jel asi deset... Je to víc nájezdů, než jsem jel za tři roky dohromady. A stalo se mi, že jsem dvakrát třikrát jel za sebou. Jednou jsem jel čtyři nájezdy za sebou v jednom utkání," smál se Tomášek.

A jak se stal jedním z vyvolených exekutorů kouče Lauriho Merikiviho? "Sám nevím, jak to přišlo. Dařilo se mi v tréninku, tak mě tam trenéři dávali. Těch situací bylo tolik... Pravidlo umožňuje, že v zápase může jet kdokoliv. A mně se dařilo. Z těch celkových asi deseti jsem nedal jen pár. Ale samozřejmě můžou přijít momenty, kdy se to nepovede," uvedl Tomášek.

Liiga je bruslivější

Důležité pro pražského rodáka především bylo, aby přivykl odlišnému stylu hokeje v porovnání s českou extraligou. "Systém je tam hodně jiný, celkově je ten hokej jiný. Adaptace vždy chvilku trvá. Poslední měsíc to už ale bylo v pohodě, vždycky je to trošku o zvyku," podotkl Tomášek.

Finská nejvyšší soutěž (Liiga) je v jeho očích výrazně bruslivější. "Neúprosná je defenziva. Nepadá moc gólů, občas se to utrhne, ale hodně zápasů dopadá těsně. Je to víceméně moderní trend. Hraje se občas i osobní obrana. Rychlost tam je, i to je jeden z důvodů, proč liga produkuje dobré kluky pro reprezentaci," odtušil Tomášek.

Získávají si ho místní i sauna

Z finštiny si osvojil zatím pouze základní věci. "Je to strašně těžký jazyk, pro nás Čechy to nemá vůbec nic, co by bylo s něčím společné. Ale spousta lidí mluví anglicky, tak to nebyl problém. Angličtinu ovládám, byl jsem v zahraničí a komunikace je v pohodě," ujistil Tomášek, jenž hokejově vyrůstal v zámoří a odehrál i dvě sezony za Belleville v juniorské OHL.

Jyväskylä se mu zamlouvá i jako město. "Jde o jedno z nejlepších míst ve Finsku, je tam hodně studentů, z mé strany spokojenost. Trošku jsme se také naučil chodit do sauny. Za chvilku sice začne pořádná zima, ale to jsou vedlejší věci. Líbí se mi lidé a je mi sympatické jejich chování - poctivost, pracovitost, komunikace. Vztahy jsou suprové," ocenil Tomášek.