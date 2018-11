Zadinova paráda uchvátila zámoří. U vytržení byli i komentátoři

Maká na farmě v Grand Rapids a trpělivě čeká na šanci, aby mohl být povolaný do Detroitu a dočkal se tak své premiéry v NHL. Po středečním utkání proti Rockfordu by k tomu mohl být český hokejový útočník Filip Zadina zase o něco blíž. Dvěma góly totiž přispěl k výhře 3:1 nad záložním týmem Chicaga a zejména druhá branka pardubického odchovance opravdu stála za to...