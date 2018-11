HOKEJ ON-LINE: Indiáni drtí v Lize mistrů soupeře, Gulaš už dal čtyři góly. Kometa prohrává

K postupu do čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů mají oba čeští zástupci hodně blízko. Zejména pak Plzeň, která před dvěma týdny vyhrála v italském Bolzanu 6:1, takže i případná domácí prohra o čtyři branky v dnešní odvetě (zatím Plzeň vede 5:2) by Západočechy poslala mezi nejlepší osmičku. Výbornou výchozí pozici má před dnešní odvetou ve Finsku i Kometa (stav 2:0 pro Tapparu), která doma Tapparu Tampere zdolala 5:1. Obě utkání můžete sledovat na Sport.cz v podrobných on-line reportážích.

Plzeňský Milan Gulaši je sice na snímku v poněkud nehokejové pozici, ale do sítě Bolzana vstřelil během úvodní poloviny utkání Ligy mistrů hattrick. Na snímku mu dělají společnost brankář Jacob Smith a Andrew Crescenzi z Bolzana.

V domácí extralize se Plzeňáci trápí, vždyť z posledních šesti zápasů vyhráli jediný, na mezinárodní scéně jsou však Západočechy postrachem svých soupeřů. Jako jediný tým totiž ještě v aktuálním ročníku Ligy mistrů nenašli přemožitele, ve všech sedmi duelech zvítězili.

I přes jednoznačný výsledek z prvního utkání však Indiáni nehodlají polevit v koncentraci. „Mám v hlavě, že bych nechal odpočívat jednoho, maximálně dva hráče. Stáhneme si Poura a Kvasničku a bude hrát Kantner. Jinak jdeme do odvety v plné sestavě. A chceme jít za postupem," řekl trenér Ladislav Čihák.

S plnou vážností přistupuje k odvetě proti Tappaře Tampere i Kometa, úřadující český šampion přicestovala do Finska v kompletní sestavě.

Pakliže by Brno s Plzní postoupily nejen z osmifinále, ale i ze čtvrtfinále, měl by tuzemský hokej jistého zástupce v boji o European Trophy pro vítěze, neboť v semifinále by došlo na český souboj.