Finská fantazie! Mladý gólman dokázal to, co fanoušci v české extralize nikdy neviděli

Je vynikající v brance, ve svém životopise má však čerstvě jeden zápis, který nemají ani některé největší gólmanské legendy. Jeho jméno je Lassi Lehtinen. A čím hokejový svět tento devatenáctiletý mladík uchvátil? Zaznamenal totiž branku přes celé hřiště a rozhodně to nebyl náhodný pokus.

Lukko Rauma si ve svém středu leští opravdový diamant. Je jím devatenáctiletý mladík Lassi Lehtinen, který je spolu s českou hvězdičkou Jakubem Škarkem jediným juniorským brankářem ve finské nejvyšší soutěži. A že mladý Fin roste v opravdovou hvězdu, se přesvědčili v sobotním zápase i hokejisté TPS Turku.

Do konce třetí třetiny zbývalo osmdesát sekund a hosté z Turku prohrávali na ledě Lukko Rauma 2:4. A tak zkusili poslední zoufalý pokus o obrat při hře bez brankáře. Bleskový přechod do pásma domácích však zachytil Lehtinen. Pokud byste však čekali, že dle běžných zvyklostí přeruší hru, tak to ani náhodou.

VIDEO: Parádní střela finského mladíka

Devatenáctiletý gólman totiž ani na vteřinu nezaváhal a parádní střelou přes celé hřiště zamířil neomylně do opuštěné svatyně hostů. Konec, rozhodnuto!

Ani tento unikátní moment však nebyl, pokud jde o finské vody, prvním. Podle informací portálu hokej.cz se prakticky na den přesně před deseti roky podobně trefil Mika Järvinen. Stalo se 4. prosince 2008 a shodou okolností také na stadionu Lukko Rauma. Brankářským střeleckým rekordmanem je však Kaapo Käkhönen, který se trefil třikrát!

Čeští fanoušci naopak na tento moment čekají marně, v extralize se nic podobného do dnešní doby nestalo.