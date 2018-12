HOKEJ ON-LINE: Brno s Plzní zahajují proti švédským soupeřům boj o semifinále Ligy mistrů

Souboji proti švédským soupeřům zahajují hokejisté Brna a Plzně boj o postup do semifinále Ligy mistrů. Kometa na svém ledě hostí Frölundu, Západočeši naopak ve Švédsku hrají se Skellefteou. Obě utkání začínají v 18 hodin, podrobné on-line reportáže můžete sledovat na Sport.cz.

Plzni se v domácí extralize příliš nedaří, když se nachází až na deváté příčce, v Lize mistrů však zůstává po osmi duelech stále neporažena.

„Švédský tým má velmi dobré beky, kteří umí podpořit útok, i šikovně útočníky. Je to světová kvalita a špička. Sám se na ně těším, podíváme se, jakým způsobem soupeř hraje, abychom se na zápas maximálně připravili," uvedl před zápasem s finalistou minulé sezony švédské ligy trenér Plzně Ladislav Čihák.

Kometa si v osmifinále poradila s finskou Tapparou Tampere a nyní ji čeká další soupeř ze severu Evropy, švédská Frölunda. Tedy mužstvo, které Ligu mistrů vyhrálo v letech 2016 i 2017. „Čeká na nás špičkový evropský tým. Jsme v očekávání, s čím soupeř přijede. Každé utkání chceme vyhrát, máme nějaké šrámy, ale nebudeme se na to vymlouvat," hlásí brněnský šéf Libor Zábranský.

Odvety jsou na programu příští úterý. Pakliže by Kometa s Plzní postoupily, měl by český hokej jistého zástupce ve finále, neboť by oba týmy na sebe narazily v semifinále. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Mnichov s Malmö a Salcburk s Kärpätem Oulu.