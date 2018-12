Každý Švýcar ohromně dře na sto padesát procent, nadchlo Smoleňáka v Rapperswilu

Patří mezi velké hokejové cestovatele. Dvaatřicetiletý Radek Smoleňák nahlédl do NHL, zahrál si ve Švédsku, Finsku, KHL a před pár týdny okusil poprvé v kariéře i ligu ve Švýcarsku. Hokejový útočník Mountfieldu HK si měsíční štaci v týmu Rapperswil-Jona velmi pochvaluje, i když se nováčkovi soutěže výsledkově vůbec nedařilo.

Jaká zkušenost to pro vás celkově byla?

Velmi pozitivní. Kdo byl někdy ve Švýcarsku, tak ví, že je to tam krásné. Nádherné prostředí, život kolem...Zkrátka super. Hodně mě bavila i liga.

Je rychlejší než česká?

To ani ne. Ale líbilo se mi, jak každý Švýcar ohromně dře na sto padesát procent a nevypustí jediný centimetr. Samozřejmě je to fráze, každý o tom mluví, ale tam to bylo fakt extrémní.

Ve švýcarské lize jste odehrál sedm zápasů s bilancí 1+1, ale z výhry se těšil jen jednou. Tým beznadějně uvízl na samém dně tabulky.

Přitom ale v klubu nebyla jediná negativní věc, což je při těch výsledcích obdivuhodné. Furt se prohrávalo a nedávali jsme absolutně góly. Bylo to občas frustrující, jenže v týmu pořád vládla válečná a pozitivní atmosféra.

Hodně vás to překvapilo?

Strašně. Kolikrát se stane, že když tým prohraje pár zápasů, začne se kroutit hlavou a zlomí se hůl. Tam se ale furt vidělo světlo v tunelu, za kterým se šlo. Je to dobrá věc, která by se nám hodila v Česku. Nic nebalit, ale prostě dřít ještě víc a pak se to prostě zlomí.

Žádná ponurá nálada tedy v kabině nepanovala?

Samozřejmě, že porážky všechny v Rapperswilu štvaly. Jenže se neříkalo, trenér stojí za prd nebo že je blbej led, fouká vítr... Tým na jaře postoupil z druhé ligy a zůstal vesměs stejný. Nebyli jsme Bern nebo Curych, kteří mají natřískaný kádr. Přestože ale tým znal svoje hokejové hranice, tvrdou pracovitostí, systémem a týmovostí ten talent hodně nahrazoval. I když to zní vzhledem ke špatným výsledkům divně.

Jak jste vycházel s kanadským koučem Jeffem Tomlinsonem?

Hodně jsme si rozuměli a dost mi věřil. Hrál jsem v každém zápase přes dvacet minut a chodil na všechno. Tréninky byly podobné jako v Kanadě, jednoduché na rychlost.

Obec Rapperswil-Jona leží na břehu Curyšského jezera. Podnikali jste s manželkou výlety do okolí?

Mohl bych se sepsat pár stran A4, kam všude se dá jezdit. Příroda je tam fakt krásná. Stačí vyjet deset minut za Rapperswil a tam jsou další jezera, hory, vyhlídky, krávy se zvony. Všichni říkají, že to je jedno z nejhezčích míst ve Švýcarsku a určitě jim dám za pravdu. Taková oáza klidu. Pokud ale je někdo mladý, má rád zábavu a chce honit holky, tak to asi není flek pro něj. Já už jsem starší a vyřáděný, takže mi to tam vyhovovalo. (úsměv)