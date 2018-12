Nejlepší způsob, jak odstartovat Vánoce, oslavoval slovenský gólman parádní kousek

Jeho tým Des Moines Buccaneers držel těsné vedení 1:0, když si Durný, jenž reprezentoval svou vlast na minulém juniorském světovém šampionátu v Buffalu, vyjel k zadnímu mantinelu pro nahozený kotouč a zkusil přes celé hřiště trefit opuštěnou klec soupeře hrajícího power play.

Rodák z Liptovského Mikuláše to provedl dokonale a po pár vteřinách na něj samou radostí naskákali všichni spoluhráči přítomní na ledě. S těmi na střídačce si pak jel šťastný gólman plácnout.

„Nejlepší způsob, jak odstartovat Vánoce. Byl to úžasný zápas. Nikdy by se mi to nepodařilo, kdybych neměl tak skvělé spoluhráče," napsal brankář na svém Instagramu a připojil fotku s pukem, kterým vstřelil gól na konečných 2:0.