Dva góly, oba vítězné. Třinecký veterán Martynek je ve Švýcarsku klíčem k postupu

Sezonu útočník Rostislav Martynek rozjel na farmě ve Frýdku-Místku, vinou velké marodky se před koncem roku dostal do extraligové sestavy Třince. A na Spengler Cupu se proměnil v klíčového střelce. Vítěznou trefu si připsal proti Davosu a jeho gól rozhodl také o postupu Ocelářů přes ruskou Ufu do semifinále nejstaršího klubového turnaje. „Moc mě oba tyhle góly těší. Ale beru to hlavně jako velké štěstí,“ usmívá se 37letý třinecký hokejista.

Jaké jsou dojmy po skalpu ruského rivala, co rozhodlo?

Pocity jsou samozřejmě fantastické, byl to zatím nejdůležitější zápas turnaje. První třetinu jsme byli lepší, od druhé části, kdy jsme dvakrát inkasovali, se hra vyrovnala. Celkově jsme byli ale hladovější. Semifinále jsme chtěli prostě víc. Klíčovým momentem byla ubráněná přesilovka Ufy pět na tři. To byl určitě rozhodující moment.

Na turnaji jste klíčovým střelcem týmu. Dal jste oba vítězné góly. Jak proti Davosu, tak proti Ufě. Jak to v sedmatřiceti letech prožíváte?

Ty dva góly mě pochopitelně těší, ale vyloženě za střelce jsem se nikdy nebral. Vždy je to trošku o štěstí.

Co pro vás tyhle trefy znamenají s ohledem na to, že jste většinu sezony strávil v prvoligovém Frýdku-Místku?

Je to určitě další kariérní meta. Když jsem se vracel z Litvínova a šel hrát do Frýdku-Místku, nenapadlo mě, že bych se s Třincem někdy na Spengler Cup podíval. Ale já se nedívám na to, co bylo. Jsem hlavně rád, že mě Třinec do Davosu vůbec vzal a mohu být mužstvu platný.

Třinecký Rostislav Martynek překonává Jorena van Pottelberghea z Davosu.

Gian Ehrenzeller, ČTK/AP

Jak se vám líbil gól Matěje Stránského na 2:0 (brankář Ufy jel pro nahozený puk, který se po dopadu na led nečekaně odrazil do opuštěné branky)?

Já ho naživo neviděl. Jel jsem na střídačku a najednou se všichni začali radovat z gólu. Viděl jsem to až pak na kostce. Byla to smůla, ten puk šel vedle. Ale i takové góly padají. Škoda, že jsme pak hned inkasovali, to by se nám stávat nemělo.

Třinec až do utkání s Davosem (4:1) dokázal na Spengler Cupu vstřelit vždy jen jeden gól v zápase. Proti Ufě (3:2) už to byly góly tři. Kde se vzalo to střelecké probuzení?

Asi jsme to proti Davosu zlomili. I když jsme ty dva poslední dali do prázdné branky. My jsme sem ani nejeli s nějakou střeleckou formou. V extralize jsme v poslední době nehráli úplně tak, jak jsme si představovali. Třeba se to teď otočí a tímhle turnajem se nastartujeme podobně jako v minulé sezoně.

Po výhře nad Ufou budete mít velmi krátký odpočinek. O finále se s domácím týmem Ambri-Piotta poperete za necelých čtyřiadvacet hodin (dnes ve 20.15 hodin). Co bude hrát nejdůležitější roli?

Určitě dobře zregenerovat, protože prostoru na odpočinek opravdu moc není. Ambri-Piotta je domácí tým, bude skvělá kulisa. Moc se těším a určitě nechci, aby to byl náš poslední zápas. Je to krátkodobý turnaj a my chceme udělat úspěch. Doufám, že jsme neřekli na turnaji naše poslední slovo a finále uděláme!