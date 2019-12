Tohle finále řadím hodně vysoko, řekl po porážce s Kanadou třinecký matador

Hokejisté Třince nedokázali ani na druhý pokus ve švýcarském Davosu porazit reprezentaci Kanady, které ve finále Spengler Cupu podlehli 0:4. Smutek ve tvářích třineckých hokejistů dlouho nezůstal. „Jsem na tenhle tým obrovsky hrdý, protože si nebudeme nic nalhávat. Jeli jsme do Davosu s tím, že si zahrajeme dva tři zápasy a pojedeme domů. A místo toho jsme hráli finále. Odehráli jsme skvělý turnaj,“ hodnotil vystoupení Ocelářů, kteří po 15 letech znovu dostali české barvy do finále nejstaršího klubového turnaje v Evropě, útočník Martin Adamský.

Ve finále Třinec třikrát inkasoval v oslabení, což rozhodlo. „Kanada měla velmi kvalitní tým, což ukazovala v celém turnaji. Neprohrála ani jeden zápas a sílu ukázala i ve finále. Na druhou stranu jsme jim ty šance našimi fauly sami nabídli. Toho se musíme umět vyvarovat. Obzvláště proti takovému týmu. Hrát dvakrát ve třech proti pěti, to si nemůžeme dovolit," upozornil Adamský.

Držitel dvou extraligových titulů s Třincem prožil v osmatřiceti možná jeden z posledních profesionálních úspěchů. „Tohle finále řadím hodně vysoko. Někam těsně za ty dva mistrovské tituly. Je to hodně sledovaný turnaj, neprestižnější na světe. Hrají tady jenom ty nejlepší týmy a my jsme většinu z nich dokázali porazit. Třeba proti skoro domácímu Ambri-Piotta, který měl v ochozech neskutečný kotel, to byla těžká dřina. Ve finále nás přehrál lepší soupeř, ale i tak jsem na tohle mužstvo hrdý. Věřím, že tu chuť, se kterou jsme tu hráli, přeneseme do extraligy a zase budeme sahat po nejvyšších příčkách," vykládal Adamský.

S podobnými myšlenkami se poslední den v roce 2019 loučil se Švýcarskem také Marek Zadina, jenž na střídačce Třince zastupoval trenéra českých juniorů Václava Varaďu. „Mé hodnocení je pouze pozitivní. Byl to skvělý turnaj a kluci hráli fantastický hokej. Po patnácti letech by ve finále Spengler Cupu český tým, to je něco, na co můžeme být právem hrdí," řekl Zadina.

Třinec v Davosu uspěl, přestože na soupisce bylo vinou množství zranění devět kluků z frýdecko-místecké farmy. „Pro ty mladší kluky jsou to nedocenitelné zkušenosti. Zahráli si proti borcům, co mají v NHL odehranou spoustu zápasů. Je to pro ně dobrá škola do života," připomněl Adamský.