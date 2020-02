Byl u Jágrova prvního hattricku. Ale na hokej nechodím, tvrdí jubilant Mach

„Už je to třicet let, co jsme byli v jednom týmu. A vidíte, Jaromír pořád hraje a já mu to přeji," konstatoval Miroslav Mach při exhibici v Ústí nad Labem. Byl na ni pozván kvůli tomu, že ve zdejším klubu dlouho trénoval. „Zažil jsem v Ústí jako asistent tehdejšího kouče Vladimíra Evana postup do extraligy v roce 2007. Vážím si ale i semifinále prvoligového play off v roce 2016 z pozice hlavního trenéra," svěřil se čerstvý padesátník. Pro zajímavost, tenkrát podceňované Ústí nad Labem s exkladenskými hráči v sestavě vyřadilo ve čtvrtfinále zrovna favorizované Kladno!

Z Ústí nad Labem odešel Mach o dva roky později na Slovensko, aby si vyzkoušel z trenérského postu tamní extraligu. „Tehdy mě oslovily Nové Zámky, abych se je pokusil dostat do play off. To se nám povedlo. Byl jsem tam spokojený, v kádru figurovalo pět českých hráčů. Celkově to beru jako dobrou zkušenost," shrnuje svoje poznatky ze slovenské štace.

Po návratu do Česka trénoval muže Příbrami a momentálně pracuje na Kladně s mladými hokejisty. „Po dvaceti letech jsem doma, kam jsem se chtěl vrátit. Mám kluka, který taky hraje hokej a chci se mu věnovat. Konkrétně dělám šéftrenéra mládeže v oddíle PZ Kladno a trénuji k tomu devátou třídu," upřesňuje svoji hokejovou činnost.

Pokud jde o jeho vazby na extraligový klub Rytíři Kladno, odpovědí možná překvapí. „Abych řekl pravdu, na hokej jako divák vůbec nechodím. Sleduji ho ale zpovzdálí. Neviděl jsem ani jeden zápas. S mládeží je dost práce," konstatuje Mach.